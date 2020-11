Celia Villalobos explota en 'Masterchef' ante sus compañeros: "Estoy harta"

'Masterchef Celebrity' celebraba el Premio Ondas al mejor programa de entretenimiento, concedido esta semana, con un nuevo episodio cargado de sorpresas. Los aspirantes se encontraban con la primera nada más comenzar la primera prueba. Bibiana Fernández y Anabel Alonso, conocidas como ‘Las Retales', irrumpían en el plató dispuestas a sustituir a los jueces para entregar los delantales a los concursantes. En este reparto, se producía un nuevo encontronazo entre ‘La Terremoto’ y Celia Villalobos. "Sabe muy bien lo que tiene que decir, cómo decirlo y con la chispita mona", comentaba la artista sobre la expolítica.

También Gonzalo Miró mostraba su desencanto con uno de sus compañeros: Florentino Fernández. “Flo es un generador de mal rollo. Tengo que estar yo para compensar los dimes y diretes a las espaldas de sus compañeros”, aseguraba el aspirante. Tras las tensiones, los concursantes se ponían manos a la masa para afrontar la primera prueba, en la que el amaranto era el protagonista. Finalmente, el equipo marrón se hacía con la victoria y Raquel Meroño era nombrada por los jueces como la mejor de la prueba.

En la prueba de exteriores, los aspirantes se desplazaban hasta la finca del chef Mario Sandoval. Además, los jueces daban la bienvenida a los primeros siete expulsados de la edición para jugarse la repesca. Todos ellos tenían que preparar un menú en homenaje a los sanitarios que pusieron su vida en peligro para salvar la de sus pacientes en la crisis del coronavirus. Por este motivo, Lucía Dominguín rompía a llorar al recordar a su madre, que falleció este año por culpa del virus. “Cada uno lo ha pasado de una manera, pero es muy fuerte. Se lo dedico a mi madre”, afirmaba.

Durante el cocinado, Celia Villalobos volvía a ser la protagonista, y no precisamente por sus dotes culinarias. La exdiputada del Partido Popular discutía con varios de sus compañeros, como La Terremoto o Juan José Ballesta. Todo partía por la preparación de unos huevos fritos. Villalobos se encargaba de esta función, pero ante los malos resultados, La Terremoto se ofrecía a sustituirla: “Tú sabes de todo, pero de huevos fritos sé yo”. Ante este comentario, su compañera hacía oídos sordos. “Te gusta llevarme la contraria”, respondía la cantante.

Tras unos momentos Celia Villalobos reaccionaba: “Vamos a calmarnos, por favor. No tengo ganas de enfrentarme a nadie”. La tensión en el equipo rojo se podía cortar con tijeras. También Juan José Ballesta se quejaba de los huevos fritos por Villalobos. Esta, indignada, echaba la culpa a la sartén. “Se pega todo”, comentaba a sus compañeros a modo de excusa. “Celia está agotada, la hemos quemado”, comentaba el actor ante los jueces, que notaban la incomodidad de Villalobos. “Estoy harta. No estoy dispuesta a que me digan cosas como que no estoy trabajando”, respondía la expolítica con tono serio.