Escenas de celos, reproches y conflictos en el estreno de La isla de las tentaciones

“Aquí empieza ‘La isla de las tentaciones”, así presentaba Mónica Naranjo la primera entrega del nuevo ‘reality’ de Mediaset. En emisión simultánea en Telecinco y Cuatro, el primer programa presentaba a las cinco parejas que ponen a prueba su amor: Gonzalo y Susana, Andrea e Ismael, José y Adelina, Álex y Fiama y Christofer y Fani. Varios de ellos empezaron su relación en televisión, en programas como ‘Gran Hermano’, ‘First dates’ o 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Las cinco parejas comenzaban la aventura con mucho optimismo y seguros de su relación. “Esto no va a poder con nosotros”, comentaban algunos. Sin embargo, Christofer y Fani, tras siete años de noviazgo, se mostraban más desconfiados por algunas sospechas de infidelidades en el pasado. Con las presentaciones hechas, llegaba el momento de separarse. Los chicos y las chicas eran divididos en dos villas espectaculares, donde diez hombres y diez mujeres intentarán seducirles.

Las primeras muestras de celos llegaban cuando los diez chicos pretendientes elegían a sus chicas favoritas. Susana era la favorita de tres de ellos, algo que no le hacía mucha gracia a su pareja, Gonzalo. Entre los chicos emparejados, Ismael ha sido el preferido de las chicas. Una vez ya distribuidos en sus respectivas villas, empezaba la convivencia y las fiestas. Los primeros conflictos llegaban de la mano de Melanie, expareja de Álex, quien se ha enfrentado a él por “falso”.

Ya por la mañana, el enfrentamiento ha continuado. “Quiero que me explique por qué es simpático conmigo cuando no está su novia”, comentaba Melanie. Pero no solo enfrentamientos, también han comenzado los primeros acercamientos entre Gonzalo y Katerina. También en la villa de las chicas, la piscina ha sido el escenario perfecto para empezar a conocer a los chicos. Tras estas primeras conversaciones, tenían que elegir a sus pretendientes favoritos. Así llegaba “el adiós definitivo”, según explicaba Mónica Naranjo. La próxima vez que las parejas se reencuentren será para decidir “si abandonan la isla solos o acompañados”.