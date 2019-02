'Choupette', la gata de Karl Lagerfeld que heredará buena parte de su fortuna

La muerte del diseñador Karl Lagerfeld ha dejado un gran vacío en la industria de la moda y el lujo, donde era considerado el máximo genio vivo. Si bien esta industria, y las firmas para las que trabajaba -Chanel, Fendi y la suya propia con su nombre-, no son las que más van a echar de menos al alemán, porque quien más va a notar su ausencia es su gatita, llamada 'Choupette'. Un animal muy conocido en el sector y en redes sociales, porque es una auténtica celebridad.

Karl adoptó a 'Choupette' en el año 2011 y desde entonces se convirtieron en inseparables. Había pocos lugares a los que el director creativo de Chanel fuera sin su gata, a la que convirtió en su verdadera musa más allá de modelos de proporciones perfectas. 'Choupette' empezó a protagonizar un buen número de prendas de su propia firma, Karl Lagerfeld, convirtiendo el logo del diseñador junto a la gatita en todo un icono y un símbolo de su imperio. El 'kaiser' y su mascota.

El animal ha sido la mejor compañera de los últimos años de vida del diseñador, el cual ha querido premiar su fidelidad convirtiéndola en su heredera. Porque 'Choupette' va a heredar parte de la fortuna que deja el genial creador, que, teniendo en cuenta su trabajo, debe ascender a cientos de millones. El pasado año, Karl nombró a la gatita una de sus herederas, para que no le faltara de nada cuando él no estuviera.

"'Choupette' tiene su propia pequeña fortuna, si algo me sucediera, será una heredera. La persona que se ocupe de ella no tendrá problemas de dinero. De los anuncios que ha hecho no he cogido nada, está guardado expresamente para ella. 'Choupette' es rica", reveló Lagerfeld el pasado año, dejando además otro titular: la gata tiene su propia fortuna.

Porque en estos años, 'Choupette' no solo ha sido imagen de la firma del 'kaiser', sino también de otras, que han contado con este bello gato para sus anuncios y campañas. Por ejemplo, según publicó la CNBC, en el año 2014 el animal ganó 3,18 millones de dólares por dos anuncios de coches que grabó en Alemania y Japón (2,8 millones de euros). También ha participado en producciones de moda en grandes cabeceras, como Vogue, con modelos de la talla de Laetitia Casta. Pero, además de eso, ha sacado su propio libro contando su experiencia en el mundo de la moda, llamado 'Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat' ('Choupette, la vida privada de un gato de altos vuelos en el mundo de la moda').

Igualmente, 'Choupette' es toda una influencer, pues acumula 125.000 seguidores en su Instagram, donde tiene fotos de ella en solitario, así como de las campañas en las que participa o con su fallecido dueño y otras personalidades de la moda. Ahora, con la muerte de Karl, la gatita se convierte en millonaria, aunque ese dinero no llenará el vacío dejado por su inigualable dueño. Eso sí, según avanza 'Le Figaro', la ley francesa no permite dejar herencia a los animales, por lo que el diseñador debe haber nombrado un tutor que se encargue de gestionar la herencia del gato.