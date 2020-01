Christofer estalla contra Fani en 'La isla de las tentaciones': "Me ha fallado"

Las diez parejas participantes en 'La isla de las tentaciones' volvían este martes a poner a prueba su amor en el programa de Cuatro. Si en la primera noche de convivencia los chicos y chicas emparejados se mostraban tímidos y poco receptivos con los pretendientes, en esta segunda entrega del formato no ha sido así. Se producían las primeras citas íntimas entre Ismael y Andreína, Andrea y Óscar, Mimi y Álex y Julián y Fiama.

Los solteros pretendientes ponían en marcha sus armas de conquista y empezaban a hacer efecto. Rubén y Fani y Óscar y Andrea eran las parejas que más química mostraban. Poco a poco se iban conociendo y se mostraban muy cómodos. Las dos, tanto Fani como Andrea, dejaban a un lado los pensamientos en sus parejas para disfrutar de la experiencia con sus pretendientes. "Cuando Rubén me hace reír me siento súper bien", comentaba Fani. Por su parte, Andrea confesaba que le encanta "provocar celos".

Las imágenes de estas citas y acercamientos entre las chicas y los solteros provocaban una revolución en Villa Playa, la casa de los chicos emparejados. Al ver a sus novias pasándoselo muy bien con los solteros, ellos decidían acabar con su actitud poco receptiva para empezar a conocer a las chicas. "¿Tú confías en tu novia?", preguntaba Gonzalo a Ismael, que respondía sin pensárselo: "Tengo mis dudas". Una actitud compartida por más de uno en Villa Playa.

Tras los primeros días de convivencia, llegaba la hora de expulsar a un soltero y a una soltera. Bryan, por voto de las chicas, y Melanie, por decisión de los chicos, eran los elegidos para abandonar el programa. De esta manera, llegaba otro momento decisivo, "la hoguera", como denominaba Mónica Naranjo. Los chicos veían nuevas imágenes de la convivencia de sus novias con los solteros y el más afectado era Christofer. "No me lo esperaba", comentaba al ver a Fani en la playa con Rubén. "Creo que me ha fallado como pareja", afirmaba.