Christofer rompe a llorar al ver a su novia con Rubén en ‘La isla de las tentaciones’.

‘La isla de las tentaciones’ vivía uno de sus momentos más tensos en el programa que se emitía este martes en Cuatro. Una de sus cinco parejas, la compuesta por Fani y Christofer, sufría una crisis con motivo de la tercera ‘noche de hogueras’. Christofer veía las imágenes en las que su novia bailaba con Rubén, uno de los solteros. La decepción era evidente en su rostro y se mostraba muy disgustado. “No la conozco. Eso no lo ha hecho nunca delante de mí durante siete años”, comentaba a Mónica Naranjo.

Pero las imágenes no acababan ahí. Fani continuaba acercándose a su pretendiente, tanto que Christofer interrumpía el visionado de las imágenes. “No puedo, no quiero ver más”, explicaba. Ante los comentarios de la presentadora, que le explicaba que el ‘reality’ consistía en poner a prueba su amor, Christofer afirmaba que “Fani está rebasando los límites” con su actitud con su “tonteo” con Rubén. “Fani para mí era lo más grande y ahora no”, sentenciaba.

Más tarde, llegaba el turno de las chicas. Andrea era la primera en ver a su novio, Ismael, conviviendo con la soltera Andreína. Según ella, Ismael “está perdiendo la cabeza y cada vez tiene peor gusto”. Sorprendida por la actitud de su pareja, aceptaba que se preocupa que llegue un beso entre ellos. “Me ha sorprendido bastante porque no sé a lo que está jugando. En la calle no tiene esos comportamientos”, comentaba.

Una de las reacciones más esperadas era la de Fani, que, consciente de su error por haberse besado con Rubén, temía que su novio hubiera hecho lo mismo. Al ver que lo más comprometido que había hecho Christofer era bailar con su pretendiente, se tranquilizaba. “¡Qué divertido!”, comentaba al acabar de ver los vídeos. “Yo me he dejado llevar por Rubén, pero yo quiero seguir con Christofer”, se justificaba. A pesar de su apasionada noche con Rubén, Fani afirmaba que “me muero si Christofer me deja”. “Se me ha ido un poco de las manos. Le quiero y no le quiero perder”, explicaba emocionada.