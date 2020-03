Christopher confiesa sus planes de futuro con Fani tras 'Supervivientes'

Mientras Fani continúa en Supervivientes, Cristopher ha acudido al plató de Sábado Deluxe para someterse al polígrafo desvelando todos los secretos de su relación con la concursante de 'La Isla de las Tentaciones'.

Del mediático momento en el que gritó el nombre de 'Estafanía', el concursante ha comentado: "Fue el momento más duro de mi vida", confesando que le da mucha vergüenza de revivir ese momento y que todavía le pesa. En cuanto a su relación ha confesado que a pesar de que: "Le perdono no lo puedo olvidar".

El entrevistado ha declarado que tiene miedo de que Fani pueda volver a serle infiel en el programa de Telecinco, así como fuera del concurso. También ha reconocido que el motivo de discusión entre ambos era "la poca ambición" que él tenía, reconociendo que Fani siempre ha querido salir con una persona famosa y que "Ella siempre ha tenido el sueño de trabajar en televisión".

A pesar de estas declaraciones asegura que Fani no es estar con una persona por interés porque: "Cuando me conoció yo estaba en paro. Pudo estar con otras personas con más dinero y no quiso".

Christopher ha reconocido estar muy enamorado de Fani y asegura que el plan es hacer todo esto en televisión para luego montar un negocio de hostelería juntos. Además, ha declarado que está esperando a que salga del concurso para poder casarse con ella.