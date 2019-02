¿Qué contiene la bolsa de 100.000 dólares que regalan a los nominados a los Oscar?

El próximo domingo 25 de febrero, en la madrugada española, se entregan los Premios Oscar, los galardones más importantes de la industria del cine mundial. Una noche en la que Hollywood se viste de gala para celebrar las mejores películas e interpretaciones del pasado año. Así, nuevos nombres se sumarán a la lista de agraciados con la preciada estatuilla, aunque otros muchos se quedarán con la miel en los labios. La buena noticia para ellos es que en los Oscar, estar nominado tiene premio.

Porque, a parte del prestigio que da ser aspirante al galardón más importante de la industria del cine, todos los nominados reciben un obsequio que recompensa con creces quedarse a las puertas del Oscar. Un regalo valorado en 100.000 dólares (88.000 euros) que permite disfrutar de exclusivas experiencias que no están al alcance de cualquier mortal.

Mira también La Academia de Hollywood rectifica y no entregará los Oscar durante los anuncios

Se trata de la particular bolsa de regalo que todos los nominados reciben cada año, llamada 'Everyone Wins', porque efectivamente en Hollywood todo el mundo sale ganando. Se trata de un paquete que contiene exclusivos productos de diferentes firmas colaboradoras que pagan 4.000 dólares por cada bolsa (3.500 euros) para que se incluyan sus artículos. Este obsequio no lo da la Academia de Cine, sino que desde hace 15 años lo da la agencia estadounidense Distinctive Assets.

En total, este año habrá 52 obsequios distintos en la exclusiva bolsa, que además, por primera vez incluirá una amplia selección de productos realizados con cannabis, un guiño a la legalización de esta droga en el estado de California. 'Forbes' ha publicado ya la lista de regalos, por la cual ya vale la pena y con creces estar nominado.

Viajes, masajes, entrenamientos, maquillaje y hasta chucherías

Lo mejor que contiene la bolsa de este año es una expedición valorada en 15.000 dólares (13.200 euros) por persona en un destino a elegir entre cuatro: Islandia, las islas Galápagos, el Amazonas, Costa Rica y Panamá. Se trata de un crucero en barcos pequeños de lujo por alguno de estos lugares que a buen seguro hará las delicias de los actores.

Pero este no es el único viaje que pueden hacer, pues también disponen de una semana con todos los gastos pagados en el resort de lujo Avanton Luxury Villas, en Halkidiki, Grecia. Asimismo, disfrutarán de un fin de semana con todo incluido en el refugio Golden Door de San Marcos, California.

Entre las experiencias que tiene esta bolsa también hay varias destinadas a los cuidados personales de estas estrellas, que requieren de los mejores tratamientos y profesionales para estar siempre radiantes. Por ejemplo, pueden gastar hasta 30.000 dólares (26.000 euros) en tratamientos de rejuvenecimiento en la clínica del doctor Konstantin Vasyukevich en Nueva York. Un hombre que es toda una entidad en este tipo de técnicas.

También pueden escaparse un fin de semana a un 'retiro de bienestar 3D' en una clínica de California especializada en estos tratamientos. Y para estar plenamente en forma disponen de 10 sesiones de entrenamiento con Alexis Seletzky, un experto en fitness de los más reclamados por la alta sociedad californiana. Incluso pueden tratarse sus fobias -los que las tengan- con la famosa terapeuta Kalliope Barlis.

Lady Gaga se llevará este obsequio exclusivo este año, gane el Oscar o no / EFE

Los actores también se van a llevar productos de maquillaje, de peluquería, tratamientos de belleza para aplicarse en casa o barritas de proteínas para favorecer la tonificación y la musculatura en el gimnasio. Si bien este año despiertan mucha curiosidad los productos realizados con cannabis, que son la novedad.

Por ejemplo, entre ellos está la suscripción anual al exclusivo club de cannabis MOTA de Los Ángeles, una caja de comestibles derivados de esta planta o productos de cuidado de la piel producidos con cannabis. Además, hay chocolates exclusivos, plumas, una correa para el perro, botellas de los mejores licores, velas, joyas y hasta una obra de arte.

En resumen, todo un conjunto de regalos y piezas de lujo con los que los nominados pueden sentirse más que agraciados. Así, quitarse la espinita del Oscar en el caso de no conseguirlo es mucho más fácil.