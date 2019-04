El gran misterio de Marvel: ¿cuánto se ha gastado en 'Los Vengadores: Endgame'?

'Cueste lo que cueste'. Los más afortunados ya han podido verla. El resto de los fans deberán esperar hasta el jueves a partir de las 19:00 horas para disfrutar de lo último de Marvel. 'Vengadores: Endgame' llega a la gran pantalla con las expectativas muy altas. Tras 'Vengadores: Infinity War' el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) quiere poner el colofón a once años de historia. Pero, ¿cuál es su presupuesto? Es una de las incógnitas y el secreto mejor guardado tanto por parte de Marvel como del gigante Disney.

Muchos han sido los rumores que durante estas semanas se han lanzado acerca de cuánto ha costado esta 'superproducción'. Las dos últimas películas de Los Vengadores se rodaron de forma continuada para maximizar los recursos. Según recoge el medio especializado 'Observer', hace unos meses, el copropietario de Pinewood Studios, Dan Cathy, afirmó que el gasto de rodar ambas películas alcanzaba un millón de dólares. Sin embargo, el presidente de Marvel, Kevin Feige, desmintió las cifras. El hermetismo es tal en torno al dinero que se ha gastado, que ni los medios estadounidenses se han puesto de acuerdo. 'The Wall Street Journal' aseguró que la película tiene un presupuesto cercano a los 300 millones de dólares, mientras 'Fortune' calculaba unos 400 millones. Por su parte, 'Deadline' va más allá y estima que el gasto total -con publicidad incluida- sería de 475 millones.

Y como no podía ser de otra manera, una de las películas más esperadas del año debe tener una campaña de marketing y merchandising acorde. Así, la misma 'Deadline' recoge que el nuevo trabajo de los hermanos Russo ha servido para que Marvel tire la casa por la ventana: se ha gastado más de 200 millones de dólares en promocionarla. Esta cantidad es bastante más elevada que las anteriores campañas del UCM. Por ejemplo, 'Infinity War' costó la friolera de 150 millones o 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' contó con una inversión publicitaria de 80 millones.

Similar a 'Piratas del Caribe' o 'Star Wars'

'Vengadores: Endgame' se sitúa, si se tiene en cuenta este presupuesto, como una de las películas más caras de la historia y superaría a filmes como 'Piratas del Caribe: en el fin del mundo', cuyo coste rondaba, según 'Los Angeles Times' y 'The New York Times', los 300 millones de dólares. 'La Liga de la Justicia', de DC y de Warner Bros, también tuvo un gasto de 300 millones. La franquicia 'Star Wars' tampoco se queda atrás en cuanto a dinero invertido se refiere y, pese al poco éxito entre los fans que cosechó 'Solo: A Star Wars story', de Lucasfilm, la inversión se estimó en 275 millones de dólares. Y, menos la película sobre las aventuras de Superman, Batman y Wonder Woman, el resto son todas de Disney.

¿Es la que cierra el círculo?

A pesar de los rumores y de que 'Endgame' se haya presentado como la "culminación" de las 22 películas del UCM, lo cierto es que la Fase 3 va a finalizar con 'Spider-Man: Lejos de casa', que se estrenará en el mes de julio. Así lo aseguró el propio Feige durante una convención con seguidores de la saga en Shanghai.

Según recoge la web especializada 'Cultura Ocio', Marvel ya trabaja en la Fase 4 y se habla de películas como 'Viuda Negra' o 'Los Eternos', aunque la Casa de las Ideas todavía no ha confirmado nada. Lo que sí se sabe es que el hombre araña será el encargado de finiquitar la historia marvelita.

Tras el final devastador de 'Infinity War', el universo está en ruinas a causa de las terribles acciones de Thanos con el guantelete del infinito. Tras conseguir todas las gemas, el titán parece invencible y Los Vengadores deberán reunirse de nuevo para intentar derrotarle y sin importar cuáles son las consecuencias... 'Cueste lo que cueste'.