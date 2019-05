Muere Doris Day, la actriz y cantante que reinó en la comedia de los años 50 y 60

Doris Day, icono de la comedia de Hollywood en los años 50 y 60, ha muerto este lunes a los 97 años en su casa de Carmel, en California, según ha confirmado su fundación. A lo largo de su carrera, interpretó a las órdenes de colosos como Michael Curtiz o Alfred Hitchcock y compartió pantalla con galanes como Frank Sinatra, James Stewart o Clark Gable.

"Day había gozado de una excelente salud para su edad, hasta que recientemente contrajo un neumonía grave que produjo su muerte", explicaba en un comunicado la Doris Day Animal Foundation, dedicada a la protección de los animales.

Nacida como Doris Mary Ann Kappelhoff en Cincinnati (Ohio, EEUU) en 1922, desde su debut en 1948 con 'Romance on the High Seas', participó en medio centenar de películas, siendo algunas de las más recordadas 'Quiéreme o déjame', 'Té para dos', 'El hombre que sabía demasiado', 'A la luz de la Luna', 'Pijama para dos' o 'Confidencias de medianoche', trabajo por el que logró su única nominación al Oscar. Además de su trayectoria como actriz, desarrolló una extensa carrera como cantante de pop tradicional y de jazz.

Day llegó a protagonizar una exitosa serie de televisión: 'The Doris Day Show', que se transmitió en la 'CBS' desde 1968 a 1973, durante cinco temporadas. A partir de la década de 1970, se abocó al activismo en defensa de los animales. Con el paso de los años, su trabajo disminuyó pero aun así editó dos discos, 'The Love Album' (1994) y 'My Heart' (2011).