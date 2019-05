Muere Peter Mayhew, el actor que interpretó a Chewbacca en Star Wars

Los fans de Star Wars lamentan una nueva pérdida. Peter Mayhew, el actor que dio vida a Chewbacca, ha muerto en el estado de Texas a la edad de 74 años.Interpretó al peludo y entrañable compañero de Han Solo (Harrison Ford) y el copiloto del Millennium Falcon en cinco películas, incluida 'El Despertar de la Fuerza en 2015'. En 2016 la saga recibió otra mala noticia con la muerte de Carrie Fisher, actriz que daba vida a la princesa Leia.

"La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha fallecido. Nos dejó la noche del 30 de abril de 2019 con su familia a su lado en su hogar en el norte de Texas", señala un comunicado difundido por sus familiares. "Peter era el hombre detrás de Chewbacca. Puso su alma y corazón en el papel (...) para él, la familia de Star Wars significaba muchísimo más que un simple papel en una película", recoge el texto.

Aunque Chewbacca no articulaba palabra y solo emitía aullidos indescifrables, este personaje es uno de los más carismáticos de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas. Mayhew encarnó este rol en las tres películas originales: "Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977), "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980) y "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983). El actor volvió a interpretar a Chewbacca en "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005), que cerró la segunda trilogía de la saga; y "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), que inició la tercera y, hasta ahora, última serie de tres películas de "Star Wars".

Los familiares del fallecido destacaron que Mayhew trabajó sin descanso para superar sus problemas de movilidad y poder meterse de nuevo en la piel de Chewbacca en el Episodio VII. "Para él, la familia de 'Star Wars' significaba mucho más que un personaje en una película", afirmaron sus parientes.

Mayhew recorrió durante muchísimos años las conferencias de fans y encuentros de seguidores en todo el mundo hasta convertirse en uno de los artistas más queridos de la saga de "Star Wars".

En 2015, el actor contó lo especial que fue para él reencontrarse con Harrison Ford en un plató durante el rodaje de "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" y definió su estrecha relación fuera de la pantalla como la de "un matrimonio". "Estaba sentado en mi caravana. Llamaron a la puerta y alguien gritó '¿Dónde está esa alfombra andante?'", dijo a la revista Empire. "Era Harrison. Entró, me dio un gran abrazo y me dijo: 'Bienvenido de nuevo'", añadió.

El encargado de dar vida a Luke Skywalker en "Star Wars", Mark Hamill, fue una de las estrellas de Hollywood que reaccionó hoy con tristeza al fallecimiento de un actor conocido por su larga estatura y que se había operado en 2018 de la columna vertebral para mejorar su movilidad. "Era el más amable de los gigantes. Un gran hombre con un corazón incluso más grande que nunca dejó de hacerme sonreír y un amigo leal a quien quise sinceramente", escribió Hamill en su cuenta de Twitter. "Estoy agradecido por los recuerdos que compartimos y soy un mejor hombre solo por haberle conocido. Gracias, Pete", añadió.

El actor, que nació en Londres en 1944 y destacaba por su altura --2,20 metros-- debutó en el cine en 1977 en la película Sinbad y el ojo del tigre, de Ray Harryhausen, donde lo reclutaron por su gran altura. Su última actuación fue para la película Killer Ink (2016).

"Walt Disney Company lamenta la pérdida de nuestro querido intérprete de Chewbacca", afirmó en la misma red social el consejero delegado de la compañía, Bob Iger, quien definió a Mayhew como "un gigante amable interpretando a un gigante amable".