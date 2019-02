Lady Gaga y Bradley Cooper, los nominados al Oscar con mayor fortuna

El fin de semana de los Oscar ya ha llegado y se espera que por la alfombra roja más glamurosa pasen las grandes estrellas de Hollywood. Sin embargo, y como cada año, los grandes protagonistas son los nominados, que tras un año de trabajo ven recompensa con este reconocimiento académico. Pero, ¿cuál ha sido la recompensa económica? ¿Cuánto ha aumentado su patrimonio gracias a los trabajos nominados?

Los actores de 'Ha nacido una estrella', Lady Gaga y Bradley Cooper encabezan la lista con el mayor patrimonio de entre los nominados a Mejor Actor Principal y Mejor Actriz Principal, con 300 y 100 millones de dólares, respectivamente, según la web Celebritynetworth.

Gaga se sitúa muy por encima del resto, de hecho duplica la fortuna del resto de actrices nominadas juntas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su patrimonio proviene, principalmente, de su carrera musical, donde es una artista consagrada y, en un año normal, ingresa cerca de 40 millones. A pesar de ello, este último año, gracias en gran parte a 'Ha nacido una estrella', ha ganado 50 millones, según Forbes.

Bradley Cooper, el otro gran protagonista de 'Ha nacido una estrella', además de interpretar y dirigir, también ha producido el film, que ha recaudado más de 400 millones de dólares en todo el mundo. Gracias a ello Cooper ha incrementado sus ingresos y su patrimonio es de 100 millones. Tras más de 20 años como actor, es uno de los más rentables de Hollywood, de hecho en 2015 fue el cuarto actor que más ganó en la industria cinematográfica, según Forbes.

El resto de actores nominados ya se encuentran por debajo de los 100 millones, aunque sus patrimonios no tienen nada que envidiar. Christian Bale, nominado por su papel en 'Vice', acumula 80 millones. Aunque parece que a la industria no le salen las cifras con este actor, ya que en 2017 Forbes lo posicionó como el segundo más sobrevalorado en relación a su salario. Esto vincula el dinero que genera la película en la que actúa por cada dólar que se le paga.

A diferencia de otros ámbitos, en esta lista no hay brecha de género y las siguientes en la lista son Melissa McCarthy y la Glenn Close. McCarthy, nominada por 'Can You Ever Forgive Me?', suma 70 millones de dólares gracias a que es una de las actrices mejor pagadas. Según Forbes, en 2015 fue la tercera con mayores ingresos y en 2016 la segunda. Además de su faceta interpretativa, McCarthy es guionista y productora cinematográfica. Close, la veterana actriz que aspira a conseguir el Oscar en su séptima nominación, acumula un patrimonio de 50 millones de dólares.

Con 30 millones, Viggo Mortensen y Willem Dafoe comparten puesto en la lista. En el caso de Mortensen está nominado por Green Book, con el que sea probablemente uno de sus papeles más icónicos, aunque ya tiene dos nominaciones anteriores al Oscar. Willem Dafoe, por su parte, está nominado por 'At Eternity's Gate'.

Yalitza Aparicio, la gran desconocida

Rami Malek y Olivia Colman cierran la lista, ya que de Yalitza Aparicio no hay datos. Rami Malek, ha conseguido el reconocimiento internacional como protagonista del biopic más taquillero, 'Bohemian Rapsody'. Su patrimonio es de 8 millones, pero según la prensa americana podría verse incrementado en breves gracias a los premios obtenidos recientemente. Olivia Colman, nominada por 'La favorita' suma 3 millones.

Yalitza Aparicio es una de las grandes revelaciones de la temporada pero también la gran desconocida. Recién aterrizada en la industria cinematográfica, antes era profesora de preescolar, ha conseguido la nominación al Oscar por su papel en 'Roma', de Alfonso Cuarón. Su nominación va más allá de un reconocimiento profesional y se ha convertido en un personaje de reivindicación, ya que es la primera mujer indígena en conseguir una nominación y la segunda mexicana.

'The New York Times' la nombró como una de las mejores actrices de 2018, por lo que si continúa su carrera, probablemente en los próximos años compartirá cifras sobre su patrimonio similares a las de sus compañeros de nominación.