Pedro Almodóvar: "Iré a los Goya si no me duele la cabeza"

Tras el anuncio de las candidaturas a la 26 edición de los premios Goya, las miradas están puestas en Pedro Almodóvar, como favorito por las 16 nominaciones que ha recibido "La piel que habito" y como hijo pródigo de la Academia de Cine, en la que acaba de reingresar tras años de desencuentros.

¿Acudirá Pedro Almodóvar a la gala del 19 de febrero?

"En mi ánimo está ir a los Goya, como dicen los católicos, Dios mediante", explica en una conversación telefónica con Efe desde un hotel de Nueva York.

"Considerando que estamos en un periodo de reconciliación con la Academia, lo adecuado es ir, porque además está todo el equipo nominado y es un modo de acompañarles", argumenta, pero se resiste a garantizar su asistencia. "Si te digo la verdad, en el último momento lo determinará si tengo o no dolor de cabeza", asegura.

Tan comentada fue su no asistencia cuando ganó los grandes premios por "Volver" como su aparición sorpresa el año en el que "Los abrazos rotos" no fue nominada a la mejor película y él entregó ese premio precisamente, por no hablar el año en el que cantó el cumpleaños feliz al príncipe Felipe al recoger el Goya por "Todo sobre mi madre".

Pero Almodóvar se defiende: "Me gustaría reivindicar la libertad que uno siempre debe tener para ir o no ir a los sitios sin que se interprete como síntoma de hostilidad o de orgullo".

Esta vez, Almodóvar está más que orgulloso porque entre los nominados está un equipo de habituales. "Pepe Salcedo, un montador absolutamente extraordinario; Alberto Iglesias, que no es ninguna sorpresa pero ha hecho un trabajo maravilloso; Alcaine (su iluminador), Elena (Anaya) y Antonio (Banderas), que es uno de los actores españoles más conocidos internacionalmente y no tiene un Goya todavía", explica.

"Nunca me he sentido agraviado por mí mismo, porque yo estoy más que premiado, pero he sentido frustración por los equipos con los que he trabajado, y no siempre han estado reconocidos", asegura.

Almodóvar reconoce que ayer se acostó pensando en que, al levantarse, la suerte estaría echada para los Goya y dice que, con su condición de favorito, ha tenido "un agradable despertar" propiciado, además, por el hecho de que "La piel que habito" fue un proyecto que emprendió "consciente de que entrañaba unos riesgos de naturaleza distinta" a los de su siempre mediática trayectoria.

"Ahora ya hay perspectiva, porque cuando tenemos que hablar de las películas cuando se estrenan hay muy poca distancia. Pero ya sí puedo decir que me alegro enormemente de haber hecho esta película", reflexiona.

El cineasta machego, pese a haber estado yendo y viniendo a promocionar su filme en innumerables países, sí ha visto las tres películas con las que compite, "No habrá paz para los malvados", "La voz dormida" y "Blackthorn", las cuales "demuestran lo variado que es el cine español".

Pero además de los Goya, Almodóvar tiene en agenda los Globos de Oro del domingo, los BAFTA y, quizá, los Óscar. "Ojalá, pero no creo que tengamos posibilidades en las categorías principales. En los Óscar siempre hay una excepción para una película de otro lugar, pero en este caso la acapara, y cómo, 'The Artist'. Conmigo ya hicieron esa excepción el año de 'Hable con ella'".

"Estábamos muy bien situados en la categoría de mejor película de habla no inglesa pero no podemos competir en esa categoría", recuerda, ya que finalmente la Academia de Cine eligió a "Pa negre" de Agustí Villaronga como representante de España en los Óscar.

Al margen de la temporada de premios, Almodóvar está centrado ya en su próximo filme, todavía sin título oficial. "Vuelvo al tono de los ochenta. Es el camino opuesto a 'La piel que habito'", explica.

Pero esas vueltas no niegan el paso del tiempo. "A mí me afectan muchísimos los años, no sé a los demás. A Woody Allen le vuelven más deliciosamente ligero. A mí, si acaso, deliciosamente grave. No puedo evitar ver las cosas con veinte años más de edad. Tanto si recupero el humor o el melodrama, lo hago desde el hoy mismo y yo me siento distinto", concluye.