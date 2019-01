La 'maldición' de los Goya: los actores que ganaron y no hicieron más películas

En una semana, nuevos nombres se sumarán a la lista de premiados históricos de los Premios Goya, los máximos galardones del cine español que se entregan por vez primera este año en Sevilla, en una gala que se celebrará en el Pabellón de Congresos de la ciudad andaluza el 2 de febrero. La terna de nominados tiene nombres como Rodrigo Sorogoyen, Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio de la Torre, José Coronado o Anna Castillo, profesionales que tienen una dilatada carrera detrás y que cuentan con varios Goya en su poder. No obstante, no todos han corrido la misma suerte.

Porque recibir uno de estos galardones no garantiza nada en el sector del cine, en el que al igual que un día estás en lo más alto al siguiente puede que estés abajo. El cine no tiene memoria y no se vale de premios para formar los repartos de las películas, de ahí que haya una llamada 'maldición' en torno a los Goya por la que algunos de los que se lo han llevado no han vuelto a participar en grandes proyectos o, directamente, no han trabajado nunca más en el cine.

Hay varios casos de actores con carreras fugaces que acabaron justo después de recibir el Goya. Nombres que han pasado al olvido o bien por decisión propia o porque nunca más les volvieron a llamar. Llamativo es el caso, por ejemplo, de Andoni Erburu, que a sus 9 años ya logró hacerse con un premio Goya como Mejor Actor Revelación por la película 'Secretos del Corazón' en 1998. Después tuvo algún que otro papel pequeño en televisión pero finalmente decidió retirarse para dedicarse a sus estudios, y actualmente es Ingeniero Técnico Agrícola.

Otra 'desaparición' total del cine tras conseguir este galardón fue la de Micaela Nerváez, actriz puertorriqueña que se llevó el Goya a la Mejor Actriz Revelación en 2005 por su papel en la película 'Princesas'. Esta mujer también decidió dejarlo todo cuando se hizo con el premio y se mudó a Londres a vivir, donde sigue actualmente ya casada con un ciudadano francés.

El siguiente nombre es el de un director. Se trata del argentino Julio D. Wallowits, que logró el Goya por la Mejor Dirección Novel en 2003 por la película 'Smocking Room'. Tras esta película firmó otra más, 'La Silla', que no tuvo el reconocimiento de la anterior. Y desde entonces, nunca más hubo noticias de que volviera a rodar.

En el caso de Mabel Rivera, su 'desaparición' no fue absoluta, ya que tras ganar el Goya a la Mejor Actriz de Reparto en 2004 por 'Mar Adentro', se retiró de la primera fila de la actuación. En estos años ha seguido participando en series y obras de teatro en su Galicia natal, pero no ha vuelto a desarrollar un papel en una película de renombre.

Miroslav Taborsky es otro de esos ganadores de los que jamás tuvimos noticias relacionadas con la interpretación. Este actor checo se llevó el premio a la revelación de 1998 por 'La niña de tus ojos', pero después le perdimos totalmente la pista. Ha actuado en algunas series de su país y en films americanos, pero nunca han tenido tanta trascendencia como su papel en la película de Fernando Trueba.

La buena noticia es que algunos de los que han caído en el olvido tras ganar el 'cabezón' han podido después recuperarse y con notable éxito. El mejor ejemplo es el de la actriz catalana Candela Peña, que en el año 2005 ganó el galardón a la Mejor Actriz por 'Princesas'. A partir de ahí, se abrió un vació en su carrera que llenó más de una década después, cuando volvió a recoger en 2013 el Goya a la Mejor Actriz de Reparto por 'Una pistola en cada mano'. Justo en ese momento, reconoció que había pasado años sin trabajar esperando otra oportunidad, unas declaraciones que generaron mucha polémica porque se atrevió a denunciar lo que otros no hacen: que la carrera de un actor, y más en España, es una especie de juego de supervivencia.