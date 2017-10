"The Nile Hilton incident", de Tarik Saleh, Espiga de Oro de la 62 Seminci

El "thriller" "The Nile Hilton Incident", del director sueco de origen egipcio Tarik Saleh, ha logrado hoy la Espiga de Oro de la 62 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en la que "The Rider", de la directora china Chloé Zhao, se la llevado la de Plata.



El premio para el mejor actor ha sido parar Brady Jandreau por su trabajo en "The Rider"; y el de la mejor actriz ha recaído ex aequo en Laetitia Dosch por su papel en "Jeune femme", de Léonor Serraille; y Agnieszka Mandat-Grabka, por su trabajo en "Pokot", de Agnieszka Holland, según ha decidido el jurado del festival esta mañana en Valladolid.

El de mejor director ha ido a parar también a manos Tarik Saleh, por su "thriller" policiaco que ahonda en el sistema corrupto egipcio, enmarcado dentro de la denominada Primavera Árabe.



También se ha alzado esta producción sueca, alemana, danesa y marroquí con el premio Miguel Delibes al mejor guión, según ha dictaminado un jurado internacional integrado por seis expertos cinematográficos y donde el novelista Ray Loriga se ha encargado de leer el dictamen, recibido con algunos abucheos en la sala.



Asimismo, el premio al mejor nuevo director también ha recaído en la directora Cholé Zhao, que ha concursado con la película premiada con la Espiga de Plata, "The Rider", una historia basada y protagonizada por no actores que narra la superación de un joven estrella del rodeo que ve truncada su vida debido a un fatal accidente ocurrido mientras montaba.



El jurado también ha decidido condecorar con una mención especial el largometraje "Human flow", del activista político chino Ai Weiwei, quien ha presentado en este festival la cruda historia real que rodea a la crisis mundial de los refugiados.



Por otro lado, los cortometrajes premiados en esta 62 edición de la Seminci han sido "Negah" (La mirada), de Farnoosh Samadi, que se ha alzado con la Espiga de Oro en este formato, mientras que el corto "A drowning man" (Un hombre se ahoga), de Mahdi Fleifel, ha obtenido la Espiga de Plata.



Fuera de la sección oficial, el documental "La libertad del diablo", del cineasta mexicano Everardo González, ha obtenido el primer premio en la sección Tiempo de Historia. El premio Arco Iris, una distinción otorgada por primera vez en la pasada edición y que premia la visibilidad en la pantalla del colectivo LGTBI, ha sido para "The party", de Sally Potter, que partía como una de las favoritas para alzarse con la Espiga de Oro.



En la sección Doc. España, el Primer Premio ha sido para "Verabredung" de Maider Oleaga; el premio Fipresci, otorgado por la crítica especializada internacional, ha destinado su galardón a "Daha", de Onur Saylak.



Otra de las secciones que más relevancia tiene en este festival es la de Punto de Encuentro, donde la Seminci pone el foco en las jóvenes promesas del séptimo arte y que hoy ha premiado el trabajo de la checa Tereza Nvotová y su filme "Spina", mientras que el cortometraje "Matria", de Álvaro Gago, ha obtenido el premio de La noche del corto español.



Con la lectura de este palmarés, la Seminci ha dado un paso más hacia la clausura de esta 62 edición del festival, que bajará definitivamente su telón esta tarde con la gala de clausura, en la que se proyectará la cinta "Sage femme" (Dos mujeres), de Martin Provost, que narra el reencuentro de dos mujeres tras 30 años sin verse y que cuenta con el papel destacado de la actriz francesa Catherine Deneuve.