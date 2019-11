La 'cita secreta' entre Meghan Markle y Hillary Clinton en la casa de la duquesa

En Reino Unido, Meghan Markle cada vez es más cuestionada. Sus exigencias y forma de vida tan independiente de la familia real británica le han costado múltiples críticas en los últimos meses que, tanto ella como el príncipe Harry, se han tomado como una afrenta personal. En un documental confesaron que se sienten "vulnerables y acosados" por la prensa, lo que les ha hecho tomar la decisión de retirarse durante un tiempo de la vida pública, hasta el punto de que tan siquiera pasarán la Navidad con la Reina Isabel en Sandrigham.

Si bien para muchas personas, Meghan es una mujer increíble que lucha por las mujeres y las minorías étnicas y supone un ejemplo. Desde 'celebrities' internacionales hasta líderes políticos se han situado de su lado. La última, Hillary Clinton, con la que la duquesa de Sussex compartió una tarde en su casa en Frogmore Cottage el pasado martes, según revela el 'Daily Mail' en exclusiva.

Según una fuente del periódico, ambas mujeres se admiran mutuamente, por lo que el encuentro fue "muy dulce y cálido". La relación de Meghan con los Clinton comenzó cuando tan solo era una niña de 11 años y Bill Clinton era presidente de Estados Unidos. La pequeña escribió una carta a Hillary pidiendo se retirara de la televisión un anuncio sexista de lavavajillas. No se sabe si la misiva fue respondida, pero en teoría en esta cita en Frogmore Cottage habrían hablado de ello.

También es probable que hablaran sobre el famoso documental que ha dado la vuelta al mundo en el que Meghan confiesa cómo se siente. La exsecretaria de Estado se pronunció al respecto en una entrevista en la BBC, en la que dijo: "Oh dios mio, quiero abrazarla. Siento que, como madre, solo quiero abrazarla".

"Es una mujer increíble y su historia de vida es impresionante. Ella se ha defendido a sí misma y se ha abierto camino", comentó Hillary, para quien lo único que ha hecho es enamorarse de un hombre que también lo ha hecho de ella, "algo que debería celebrarse porque es una verdadera historia de amor".

La política está en Londres porque ha salido de gira internacional para promocionar el libro que ha escrito con su hija Chelsea, 'The book of gutsy women', 'El libro de las mujeres valientes'. La prensa británica cree que la cita la habría organizado Sarah Latman, la jefa de prensa de los Sussex, que antes trabajó para Hillary. La política fue preguntada esta semana si volvería a presentarse a las elecciones del año que viene, pero dice que de momento no está preparada para enfrentarse a Trump.

Los poderosos amigos de Meghan

No solo Hillary Clinton mantiene una amistad con la duquesa de Sussex. También es amiga de Michelle Obama, otra exprimera dama muy influyente en el mundo con la que se ha visto en privado. Con quien evidentemente no guarda ninguna relación es con el actual presidente estadounidense. De hecho, se publicaron informaciones acerca de que ni ella ni Harry querían participar en la visita de Estado que hizo Trump a Reino Unido hace unos meses. Finalmente, el príncipe sí participó, pero no su esposa.

Harry y Meghan inician este fin de semana su temporada sabática para reponerse del estrés que han tenido en estos meses de escrutinio público. Este domingo, el hijo de Lady Di tiene un último acto que servirá de despedida hasta pasada la Navidad. Porque Buckigham ya ha confirmado que los Sussex no pasarán con el resto de la familia las fiestas, un gesto que ha vuelto a ponerlos en el punto de mira, pues la Reina ya tiene 93 años y no se entiende como su nieto prefiere no estar con ella en esas fechas.