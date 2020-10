La entrevista que María Teresa Campos dio el sábado en 'Sálvame Deluxe' sigue teniendo consecuencias. La que fuera presentadora de 'Cada día' en Telecinco le dijo en más de una ocasión a Jorge Javier Vázquez que ella nunca había hecho un programa para hacer daño a nadie. El presentador del programa de éxito de Telecinco dejó caer que todo el que se dedica al periodismo tiene una mochila, sin entrar en más valoraciones. Pero aún así, María Teresa volvió a repetírselo recalcando además "y menos, inventándome cosas". Aquel programa acabó con una ranchera cantada por ella misma mirando a cámara -y pensando todos en Bigote Arrocet- segundos antes de salir de plató con un ramo de rosas amarillas en la mano. Ahí empezó todo.

Jorge Javier Vázquez ya estalló el martes, las Campos respondieron ayer y el presentador volvió a sincerarse con su audiencia. "Hacía muchísimo tiempo que no me sentía tan orgulloso de mi mismo de cómo aguanté el tirón el sábado y muy contento de no entrar en ninguna de sus provocaciones", empezaba el presentador. Dirigiéndose a Terelu aseguró que "está difundiendo la idea de que yo he convencido a la madre, y me parece muy mal, muy mal, muy mal, eres una mentirosa, no me lo esperaba de ti". Y volvió a dejar claro que para él, lo sucedido es un punto de inflexión: "Yo con Teresa ni puedo ni quiero más" porque "en muchas ocasiones importantes no me he sentido correspondido". Es la segunda vez que el presentador relata lo que siente al acabar con un enganche emocional que ha vivido tantos años.

"Soberbia", "la peor versión", "cruel", "desmedida"... fueron las primeras críticas a la entrevista que dio María Teresa Campos el pasado sábado delos colaboradores del programa de Telecinco, pero faltaba por saber la opinión de Jorge Javier, que aguantó el 'chaparrón' logrando incluso que ella no cumpliera su amenaza de irse del plató a los pocos minutos de empezar la entrevista. Y entre numerosas amenazas y dardos -"quería sacarme de mis casillas"- transcurrieron dos horas de entrevista en la que tampoco se pudieron poner los vídeos que explicaban sus problemas porque María Teresa no quería verlos. Pero el martes Jorge Javier habló y lo primero que aseguró es que jamás se había pactado no hablar con ella de todos los frentes que tiene abiertos: su expareja Bigote Arrocet, sus hijas, el marido de una de ellas, el hermano que desveló Antonio David, la entrevista de Carmen Borrego hablando de Rocío Carrasco...

Y aunque de la guerra abierta que hay entre el presentador y María Teresa Jorge Javier prefería no hablar, lo hizo: "No lo estoy pasando nada bien". Aclara que en qué cabeza cabe que una entrevista de do horas "se iba a hablar solo de Bigote". El presentador se muestra dolido y molesto y deja claro que "ella fue la que negoció su contrato con el Deluxe" y que "si lo que quiere es engañar a sus hijas contando una versión que no se ajusta a la realidad es una cuestión de María Teresa Campos, pero es mentira", aclaró. Y se dirige a Terelu: "Que no me cuenten luego que venía a una entrevista blanca porque era un homenaje porque era mentira".

Relata que el viernes María Teresa se enfada y amenaza con no ir al Deluxe "pero me llama a las nueve y media de la mañana y me dice que está decidida a ir". Y sentencia: "La televisión tiene muchas cosas pero cuando un entrevistado se sienta en una silla sabe de lo que habla porque según lo que se hable se cotiza de una manera o de otra. Es economía de mercado, así funciona esto".

Y estalló: "Quiso luchar pero perdió de una forma estrepitosa, escandalosa y muchas veces bochornosa". Y se sinceró: "Puedo entender que un entrevistado me lo ponga difícil porque forma parte del juego pero no puedo entender que eso te lo haga una persona a la que conoces desde hace 20 años y dentro de tus posibilidades has protegido, a la que le tenía muchísimo afecto, a la que he admirado desde hace muchos años, a la que la quería y no pude llegar a entender que ella me pusiera las cosas tan complicadas de una manera tan sucia y creo que no me lo merezco por parte de ella aunque haya pasado lo que haya pasado".

Está muy decepcionado además porque ninguna de las hijas le llamaran el domingo -que lo pasó fatal porque se le cayó la venda de los ojos- "para decirme lo sentimos" y tuviera que escuchar a Carmen decir en 'Viva la Vida' que la entrevista había estado fenomenal. "Eso fue como dos bofetadas". Y sentenció: "No tengo interés en tener ningún tipo de relación ni con ella ni con sus hijas. Después de la entrevista me siento profundamente liberado porque no es la primera vez que Teresa Campos me ha maltratado en un plató de televisión".