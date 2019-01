Así eligen los actores lo que se ponen en los Goya: los secretos de su estilista

La llamada 'fiesta del cine español' está a la vuelta de la esquina. El próximo 2 de febrero, desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, donde se celebran por primera vez, los grandes nombres de nuestro séptimo arte se reunirán para galardonar a las mejores películas y los mejores actores del pasado año en los Premios Goya. Y un acontecimiento de tal calibre requiere aparecer absolutamente perfectos.

La alfombra roja es siempre uno de los grandes momentos de la noche, ya que a todos nos encanta saber cómo van vestidos nuestros actores favoritos y hacer nuestras propias valoraciones, algo 100% español. Los actores lo saben de sobra, por eso no dejan ningún cabo suelto y preparan sus looks a conciencia para estar deslumbrantes y, a veces, también para lanzar mensajes al mundo, como vimos hace un año en los Globos de Oro con todas las actrices vestidas de negro por el 'Me Too'.

Por ello, para que todo salga perfecto esa noche, muchos, por no decir prácticamente todos, necesitan ayuda externa para que les ayude a conseguir el estilismo de sus sueños. Y esa ayuda tiene un nombre: estilista. Esta figura cobra una gran relevancia en estas fechas, cuando las entregas de premios se suceden unas a otras y los actores deben hacerse con varios looks para todos esos eventos.

Si en Estados Unidos estilistas como Micaela Erlanger, Petra Flannery o Leslie Fremar son reconocidas como las mejores por las estrellas a las que visten y los maravillosos looks que diseñan para actrices como Charlize Theron, Julianne Moore, Emma Stone o Meryl Streep, en España tenemos a Piluka Echegaray, estilista y consultora de moda que trabaja codo con codo con algunos de nuestros mejores actores de cara a los Goya.

En estas fechas, con la gala muy cerca, dar con Piluka es totalmente un reto, ya que tiene la agenda completa de citas con todos sus actores para los preparativos de cada uno. Si bien ha guardado un hueco para charlar con La Información y desvelarnos algunos de los secretos sobre sus looks que quedan siempre entre bambalinas.

La estilista guarda con celo el nombre de sus clientes, aunque nos concede saber que es la creadora de los looks de la actriz Cristina Brondo, a la que viste todos los años. Y, precisamente, el pasado fue una de las más alabadas de la alfombra roja, porque Cristina apareció embarazadísima con uno de los mejores looks de la noche, un vestido de encaje negro con un moño de bailarina que le sentaba estupendamente.

En concreto, Echegaray trabaja tanto con actrices como con actores y lo primero que hace es desmentir el cliché de que es más complicado trabajar con las mujeres que con los hombres en este terreno. "Es verdad que las actrices suelen llevar más la iniciativa y ellos son más de confiar de primeras, pero los actores con los que yo trabajo, tanto chicas como chicos, se dejan asesorar muy bien y no suelen poner problemas", sentencia.

Lo primero que hace esta profesional antes de trazar el estilismo para la gran noche es entrevistarse con la actriz o el actor para saber qué ideas tiene, en qué momento de su vida está -tanto profesional como personal-, su estado físico y también la sensación que quiere generar en el público. Como hemos señalado, muchos usan su vestuario para hacer alguna reivindicación, por lo que todo eso hay que ponerlo de antemano sobre la mesa.

En esta primera toma de contacto también se citan los nombres de los diseñadores que les gustaría vestir o los que podrían encajarles mejor y se hace una selección de ellos. Es entonces cuando empiezan las pruebas de vestuario. Piluka se encarga de ponerse en contacto con las firmas y acordar las citas para los 'fittings' -las pruebas-. La estilista trabaja siempre con diseñadores nacionales, como Rubén Hernández, Santos Costura o Teresa Helbig, aunque también ha empleado marcas internacionales.

"Los vestidos siempre se devuelven"

Una de las mayores incógnitas sobre este tipo de premios es si las actrices se quedan los vestidos que llevan esa noche, lo cual nos desvela Echegaray. "Los vestidos siempre se devuelven. Solo muy ocasionalmente puede que se regalen, pero al ser de showorooms, es decir, de exposición, se deben devolver a la marca", confiesa. Los diseños o bien se hacen en exclusiva para las actrices y actores o pertenecen a colecciones nuevas que aún no han salido a la luz. "Lo que siempre les pedimos a las firmas es que el traje no se haya visto nunca antes", señala.

Una vez que se elige el vestido, que es quizá el paso más complicado, toca decidir los zapatos, bolsos y demás complementos. "Y lo último es siempre peluquería y maquillaje", indica la estilista, quien calcula que, en total, el proceso no suele dilatarse más de dos o tres semanas, un plazo ajustado que obliga a que estos días previos sean una sucesión de carreras y pocas horas de sueño para que todo salga perfecto.

Porque todo tiene que salir de 10, ya que Echegaray no trabaja con un 'plan B'. Aunque en Hollywood es habitual que las estrellas tengan dos looks preparados por si falla el primero -algo que le sucedió a Penélope Cruz en su primera nominación a los Oscar por 'Volver', cuando se le rompió a última hora el traje que iba a llevar y lo cambió por uno de Versace con el que estaba espectacular-, en España no es igual. "El plan A nunca puede fallar, porque normalmente son diseños exclusivos que se hacen expresamente para ese día, por ello debe estar todo minuciosamente bien atado", responde la estilista.

Así, los impecables looks se preparan en tiempo récord con todo un engranaje que funciona a la perfección y que profesionales como Piluka Echegaray tienen totalmente controlado. No obstante, estos días no están exentos de anécdotas que, pasado el tiempo, tienen su gracia, pero que en el momento pueden parecer un 'tsunami'.

"El año pasado, por ejemplo, varios actores me llamaron el día antes de la gala porque no tenían pajarita. Uno incluso ni camisa. Así que el día de la gala tuve que estar buscándoles pajaritas a todos ellos y, cuando llegué a la gala, ya las habían conseguido", ríe Echegary quien se despide de La Información para ir a encontrarse con otra estrella que requiere de su ayuda para estar espectacular el próximo 2 de febrero.