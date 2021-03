Así fue la noche más complicada que se vivió en 'La Isla de las Tentaciones'. 

La última noche en 'La isla de las tentaciones' ha sido de lo más movida. En la villa de los chicos se produjo un nuevo romance que ha hecho explotar a Stefany y en la villa de las chicas se ha desatado la guerra absoluta entre Lola y Marina.

En primer lugar, Jesús se ha visto de lo más atraído por Lara y se ha dejado llevar ante la tentación... hasta que Stefany se ha enfadado, ha llorado y se ha enfadado. Aunque ésta haya movido cielo y tierra para que ese romance no saliese a flote, no lo ha conseguido, porque los dos tortolitos han terminado durmiendo juntos.

📽 La gran discusión de las chicas al tener que decidir a qué pareja vetar en la hoguera: "Quieres ser la protagonista" #LaIslaDeLasTentaciones11 https://t.co/QdXji8m8Do — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 18, 2021

En villa chicas Lola ha sido la protagonista, y es que sus bailes con Xabi han desatado la guerra en la casa porque Carlos -que no ha salido en ninguna imagen del programa- se ha molestado bastante por las bromas de su compañero. Las chicas de la casa le han declarado la guerra a la novia de Diego porque no entienden las ganas de ser protagonista en todo momento y haya fastidiado la última noche del programa.

📽 Diego, al enterarse de que ha sido vetado para ver imágenes de Lola: "Es un combate que voy a ganar" #LaIslaDeLasTentaciones11 https://t.co/aCMdRyIr5M — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 18, 2021

La más afectada ha sido Stefany que después de hablar con su amiga Carla por lo mal que le estaba sentando el acercamiento de Jesús y Lara, ha pregonado a los cuatro vientos que le da igual que el novio de Marina se liase con Lara, algo que ha terminado ocurriendo.

Los concursantes leyeron sus cartas

Los concursantes han leído las cartas que escribieron antes de embarcarse en esta aventura y lo cierto es que ha habido de todo. Nos hemos emocionado, hemos reído y también nos hemos puesto en el lugar de Hugo y Raúl cuando se han mostrado de lo más nerviosos por querer ver ya a sus parejas y volver a seguir con su vida.

"Aunque no te lo digo nunca, te amo", así terminaba la carta que Diego le escribía a Lola antes de meterse de lleno en la aventura de 'La isla de las tentaciones', además de pedirle perdón por todo el daño que le hubiera hecho en el pasado, a lo que su pareja ha respondido: "Me hubiera gustado que el perdón y todo lo que dice aquí me lo hubiese dicho más veces en nuestra relación, para mí siempre será una persona especial, pero las cosas cambian".

Por su parte, Lola en su carta le decía a Diego que quería formar una familia con él y aseguraba que tenía planes de futuro con él, pero el concursante lo tiene más claro que nunca: "No entiendo como con todos los planes de futuro que tenía conmigo, se lo ha cargado todo, para mí esta carta no tiene sentido".

📽 Las parejas leen las lacrimógenas cartas que se escribieron antes de que comenzara #LaIslaDeLasTentaciones11 https://t.co/s4JSmez4Do — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 18, 2021

Marina ha leído la carta de Jesús y se ha quedado muy sorprendida porque su novio la define con adjetivos que ella utilizaría para hablar a su vecino, pero no a su pareja: "He visto una carta súper sosa, vacía, de mentira", terminaba diciendo la concursante. En cambio, el que fuera su novio ha dejado claro, cuando ha leído la carta de la que fuera su chica, que: "La Marina que escribió esa carta tenía valores, sentimientos, esta carta es pasado".

Como no podía ser de otra manera, Raúl y Claudia no se han dicho otra cosa en las cartas que todo lo que se quieren... y es que si hay dos parejas que probablemente vayan a salir juntas del reality es esta y la de Hugo y Lara. De hecho, el de rizos se ha destrozado al leer las palabras de su pareja, a la que desea ver cuanto antes para poder seguir con su vida.

Lara también se ha derretido leyendo la carta de su amor: "Me gusta la carta, me he creído las palabras que hay en esa carta" y por su parte, Hugo ha reaccionado como estamos acostumbrados a ver, emocionado y demostrando todo el amor que siente hacia ella.

Isaac vs. Jesús

Isaac llegaba a la hoguera muy subido de tono: "Alegrar esas caras que ya está aquí papá"... y los concursantes se quedaban muy impactados por la soberbia que ha demostrado. En la primera pregunta, Jesús ha querido saber si fue Marina la que se lanzó a él, a lo que 'el lobo' ha respondido "No"... por su miedo era que su novia le buscara a él y no al contrario.

Sobre si se ha arrepentido en algún momento de lo que ha hecho, Isaac asegura no haber oído de Marina nunca esas palabras... y Manuel ha confesado creerse al nuevo 'novio' de la que era su pareja. "Yo creo que ella siempre ha sido así, pero tú no le has dejado ser, no le dejabas vestir como quería, dejarla bailar...", ha confesado 'lobo' y con esto ha enfurecido a Jesús que le contestaba diciendo que ella siempre ha tenido libertad en su relación.

En el próximo programa | Lectura de las cartas que escribieron antes de entrar en la edición, veto a una de sus parejas para que no vea las imágenes, ultima hoguera juntos/as y MUCHO MÁS... #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/Cv4ZANWSXH — la ISLA de las TENTACIONES 3 (@_LIDLT3) March 17, 2021

La última pregunta que le ha hecho Jesús a Isaac ha sido si quiere seguir con Marina cuando acabe el concurso y este le ha asegurado que: "Por supuesto que sí, te invitaremos a Barcelona, tranquilo", además ha confesado no estar enamorado, pero con ganas de seguir conociéndola: "No puedo decir que esté enamorado, pero sí siento esa atracción y esa llama y es mutuo, tenemos muchísimas cosas en común, nos gusta hacer las mismas cosas y afuera vamos a seguir conociéndonos"