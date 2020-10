"He vendido todo para pagar": Concha Velasco salda cuentas con Hacienda

‘Mi casa es la tuya’ descubría este viernes los entresijos de la vida profesional y personal de Concha Velasco. La actriz recibía en el Ayuntamiento de su ciudad natal, Valladolid, a Bertín Osborne, dispuesta a ser ella misma “por primera vez”. Velasco celebraba ante el presentador la libertad que le da el haber pagado todas sus deudas con el Estado: “No debo nada a Hacienda. He vendido mi casa, mis joyas… Lo he vendido todo para pagar a Hacienda”. Para acompañar a la actriz, Ana Milán y Elena Furiase se encargaban de preparar el menú de la comida.

Concha Velasco se abría en canal con Bertín, que se interesaba por sus ideales políticos. “Soy socialista y católica, no son términos incompatibles”, respondía la protagonista del programa. Así, criticaba las ideas que, según su opinión, predominan en la sociedad de hoy en día. A sus 80 años, la artista afronta la vida con el objetivo de ser “mejor persona” de lo que era en su juventud: “Yo, a la gente que odio, la odio profundamente. Y a la que amo, la amo apasionadamente. A algunos sí porque no va a cambiar mi carácter, aunque quiero ser mejor persona".

Sobre su vida sentimental, la actriz aseguraba que no ha tenido muchos amores. “Solo me casé con Paco Gómez”, comentaba. Otro de los hombres de su vida fue Augusto Algueró. “Volví de Larache, Marruecos, a Madrid cuando tenía casi diez años. Le conocí en el conservatorio, nos hicimos íntimos amigos, él tenía un par de años más que yo”, confesaba Concha Velasco sobre su primer encuentro con el famoso compositor musical.

Además, confesaba otro de sus amores más desconocidos: “He estado enamoradísima de un señor, de Manolo Escobar, pero… ¿Donde íbamos a ir manolo y yo? Anita era su mujer y yo su novia. Decidimos ser amigos”.

Mujer de carácter, Concha aseguraba que nunca le han dicho lo que tenía que hacer. Es más, se mostraba orgullosa de su lado más reivindicativo: “Con Zerelo fui la que firmó el matrimonio homosexual. Firmamos ese documento y nos tiraron huevos y piedras”. La actriz también se mojaba sobre su presidente favorito: “Me siento más identificada con Felipe González”. Al margen de la política, Bertín tocaba uno de los temas que más se han comentado sobre Concha Velasco: su relación con los Premios Goya. “Nunca me han dado un Goya, solo el de honor”, comentaba. “¿Te ha molestado alguna vez?”, preguntaba el presentador. “Sí, la verdad”, respondía a la vez que desvelaba que en 1997 pensó que lo iban a dar, pero, finalmente, se lo llevó Emma Suárez por ‘El perro del Hortelano’.

Entre otras confesiones curiosas, la actriz desvelaba a Bertín, Ana y Elena que, en una ocasión, acabó haciendo “una película porno”. También Elena Furiase desvelaba que hizo un casting en el que, por error, no había entendido que iba a hacer una escena de sexo. Entre risas, las actrices reflexionaban sobre las idas y venidas de la profesión. Incluso el acoso también estuvo presente en la carrera profesional de Concha Velasco. “Claro que he sufrido acoso y he tenido que saltar por un balcón”, afirmaba la actriz al recordar una de las ocasiones en las que se sintió acosada por un producto de cine. A pesar de ello, Concha aseguraba ser una mujer fuerte que ha sabido defenderse por sí misma