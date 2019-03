La controvertida vida de la heredera de Michael Jackson: los problemas de Paris

El pasado fin de semana saltó la alarma en Estados Unidos. Paris Jackson, la hija del mítico Michel Jackson, habría intentado suicidarse. Según informó el medio online 'TMZ', uno de los que más exclusivas da acerca de las 'celebrities', la joven, que está a punto de cumplir 21 años, habría intentado quitarse la vida cortándose las muñecas en su casa de Los Ángeles, por lo que habría sido ingresada en el hospital. No obstante, parece que todo fue una falsa alarma.

Porque a pesar de que el medio contaba con testimonios de la Policía que atendió a Paris, ese intento de suicidio no sería cierto, ya que ella misma se encargó de desmentirlo en Twitter con un post muy claro contestando directamente a 'TMZ': "Fuck you fucking liars". Una frase con un significado muy directo: "Que os jodan, malditos mentirosos".

fuck you you fucking liars — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 16 de marzo de 2019

Según el medio, este intento de quitarse la vida vendría motivado por la emisión del documental 'Leaving Neverland', en el que dos supuestas víctimas de abusos por parte del 'rey del pop' cuentan lo que les ocurrió hace más de dos décadas. Un documental que ha vuelto a levantar una gran polémica acerca de la vida de Jackson y los supuestos delitos que cometió con menores.

Paris no se quedó callada ante esta emisión y habría confesado a su entorno que no se creía para nada lo narrado por los jóvenes Wade Robson y James Safechuck en dicha cinta y que apoyaba sin fisuras a su fallecido padre. De hecho, tan siquiera habría querido verlo porque para ella sería todo totalmente incierto. No obstante, ahora se abre el interrogante acerca de si este documental habría motivado que los fantasmas de la joven Paris regresasen. Porque la vida de la única hija de Michel Jackson no ha sido nada fácil desde que éste muriese. Tanto es así, que ya habría intentado quitarse la vida en otra ocasión.

Vivir con la sombra de Michel Jackson

Paris es la segunda hija del artista y Debbie Rowe, la enfermera con la que Jackson estuvo casado y tuvo a sus dos hijos mayores, Paris y Prince Michael Jackson I. La joven vivió desde pequeña íntegramente con su padre, pues su madre renunció a la custodia sobre sus hijos cuando se divorció del cantante en 1999.

Por ello, la pérdida de Jackson fue un golpe enorme para la joven, ya que se quedó sola con sus hermanos de la noche a la mañana. Paris fue criada en el polémico rancho 'Neverland' y nunca tuvo la vida de una niña más, pues rara vez ponía un pie en la calle ante el acoso de los medios y, si lo hacía, usaba una máscara para ocultar su rostro para que no fuera fotografiado.

De ahí que, tras la muerte de su padre, las secuelas de toda esa infancia salieran a la luz convertidas en diversos problemas psicológicos como ansiedad, depresión y baja autoestima. Todo ello habría derivado en un intento de suicidio, esta vez real, en 2013, lo que ocasionó su internamiento durante unos años en una clínica de Utah. Si bien parece que en este tiempo la joven habría madurado y se habría centrado reconvertida, de hecho, en una 'it girl'.

De hecho, en 2017 firmó un contrato con la prestigiosa agencia IMG Models, que lleva las carreras de algunas de las modelos más importantes del mundo, pues a su belleza habría que sumarle el interés que genera, siendo así un auténtico imán para las marcas. Aunque su verdadera intención es la de convertirse en actriz. Su debut en la gran pantalla fue el pasado año en la película 'Gringo', junto a nombres como Charlize Theron o Amanda Seyfried. Además, tiene su propia banda de música llamada 'The Soundflowers', en la que canta y toca el ukelele.

No obstante, la polémica siempre le ha perseguido. El hecho de ser hija del 'rey del pop' le ha ocasionado numerosos problemas, como el ciberacoso que asegura que sufre en redes. Además, su adicción a las drogas en el pasado y su sexualidad liberal -ha confesado que ama tanto a hombres como a mujeres porque se enamora de las personas- siempre han generado controversia. Actualmente, Paris estaría saliendo con su compañero en los Soundflowers, Gabriel Glenn.

Una herencia en peligro

Además de todos estos problemas personales, la joven Paris podría tener otro peor que le podría hacer perder la importante fortuna que le dejó su padre. El cantante dejó a sus tres hijos un montante que se estima en más de 1.000 millones de dólares (900 millones de euros), si bien las deudas que contrajo podrían hacer que lo perdieran.

Cabe destacar que ninguno de ellos ha podido disfrutar aún de nada, ya que no lo recibirán hasta que tengan 30 años. Pero habrá que ver si pueden, porque las autoridades fiscales estadounidenses solicitaron recibir unos 700 millones de esa fortuna por las deudas que Jackson dejó a su muerte.

Aunque los gestores del patrimonio del artista cuestionaron esa cifra, bien es cierto que hay una deuda que tendrá que ser saldada, y podría salir de la herencia de Paris y sus hermanos. Por ello, todos estos problemas, especulaciones y escándalos tras la muerte de su padre podrían volver haber hecho mella en su frágil salud mental.