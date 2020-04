El emotivo mensaje de Cristina Pedroche tras morir su abuela por el coronavirus

Cristina Pedroche está viviendo un mal comienzo de año. Después de que su marido, Dabiz Muñoz, asegurara en sus redes sociales que había estado muy enfermo, la colaboradora de televisión ha informado de que su abuela Dominga ha fallecido por coronavirus. Lo hacía a través de una publicación en Instagram, destrozada por la muerte de su adorada abuela y a la que le dedica una imagen de unas mariposas blancas formando un corazón sobre un fondo negro.

En estos duros momentos, Pedroche también se ha acordado de las otras familias rotas por el terrible avance de la pandemia: "Muchísimo ánimo a todos los familiares que estáis pasando por esta situación no poder despediros de vuestros seres queridos. No estáis solos. Estamos todos juntos”.

La colaboradora de programas como 'El Hormiguero 3.0' o 'Zapeando' se desahoga con un emotivo mensaje en el que se lamentaba por no haberse podido despedir de ella a causa de las medidas que se han impuesto para evitar los contagios en esta crisis sanitaria.

"Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que necesito despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles", escribe, para agregar: "Darles el último adiós nos hace ser seres humanos. Estar acompañados en el duelo.Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga".