Bustamante en 'El Hormiguero': "Al salir la celebración será una boda gitana". 

Pablo Motos concluía este jueves una semana más de 'El Hormiguero' con la visita 'online' de David Bustamante. Pero antes, el presentador arrancaba con una reflexión sobre la situación actual en España. "A estas alturas ya tenemos casos de coronavirus cerca de nuestras vidas", comentaba Motos, que, debido a esto, incitaba a la audiencia a seguir su consejo: "Tienes que decidir qué te echas a los hombros y qué borras de tu vida. Hay que decidir qué sentimientos dejas entrar. Hay muchas cosas que en estos momentos no puedes echarte a los hombros porque son más grandes que nosotros". Motos confesaba que él lo ha llevado a la práctica: "Yo solo dejo entrar pensamientos útiles y positivos".

Cristina Pardo, Marron y Yibing acompañaban al presentador en la mesa del programa, donde, entre otros temas, comentaban la gestión de Pedro Sánchez con la crisis del coronavirus y los datos del paro, "uno de los peores de la historia", según comentaba Motos. Pardo explicaba que el presidente tiene previsto llamar a los otros líderes políticos. "A lo mejor es más forzoso que voluntarios", comentaba Motos sobre este acercamiento.

Tras estos comentarios, el presentador conectaba en directo a través de una videollamada con David Bustamante. Desde su casa, el cantante mostraba su taza de "invitado platino" del programa y comentaba cómo está viviendo la crisis del coronavirus: "No es fácil esta situación. A mí lo que me viene bien es tener un horario. Me levanto, desayuno, entrenar es básico. E incluso, a veces, corro del salón a la habitación”. Bustamante bromeaba con su situación: "Yo soy súper casero. Mis amigos dicen que el único que está haciendo vida normal soy yo".

Entre otros asuntos, Motos explicaba que el cantante ha pasado su cumpleaños y el de su chica durante el confinamiento. "Mis amigos y familia están pendientes, nos vemos y lo vamos llevando más o menos bien. No me puedo quejar. Un saludo a mi chica, que hace que cada día sea una maravilla", confesaba. A continuación, aprovechaba la oportunidad para destacar el papel de los periodistas durante esta situación: "Gracias a todos los periodistas que seguís al pie del cañón porque hacéis que los días pasen mucho más deprisa".

Sobre el futuro, Bustamante se mostraba optimista y hacía una predicción: "Cuando nos suelten, la celebración va ser boda gitana". Aún así, animaba a la audiencia a seguir el confinamiento porque "si queremos proteger a las personas que queremos, debemos quedarnos en casa". Para concluir la entrevista, Bustamante desvelaba que está aprovechando el tiempo para trabajar en sus próximos proyectos: "Ya estoy terminando el que va a ser mi próximo single, que está a puntito de salir. Pronto habrá muchísimos conciertos y nos daremos muchísimos besos".