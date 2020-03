El sorprendente mensaje de Pablo Motos a Puigdemont en 'El Hormiguero'.

"Si nos das una hora, te ponemos una sonrisa en la boca", así comenzaba Pablo Motos este lunes un nuevo programa de 'El Hormiguero'. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, el presentador había una reflexión antes de dar paso a los invitados, que, en esta ocasión, eran Iñaki Gabilondo y José Luís Perales. La "historia bonita" de Motos se enmarcaba "hace unos años" en una cena con uno de los responsables del Cirque du Soleil. "A lo largo de la cena hablamos de varias cosas, pero hubo una cosa que me marcó. Estábamos hablando de la felicidad y me dijo: 'La gente se cree que la felicidad tiene que venir de fuera. Y eso no es cierto. La felicidad ni se busca ni se encuentra, se crea'", comentaba el presentador.

Ya en la mesa del programa, Motos se dirigía a sus colaboradores para conocer cómo están viviendo el confinamiento por la crisis del coronavirus. "Como la realidad se ha ido haciendo chiquita en las casas, vamos a darle una vuelta. ¿Con quién sería para vosotros un suplicio pasar la cuarentena?", preguntaba el presentador. Luis Piedrahita era el primero en pronunciarse: "Sin duda con El Monaguillo porque se respira todo el aire". Entre risas, el propio aludido también daba nombres como los de Carlinhos Brown, José Bono o "los concursantes de 'La Voz Kids'". Por su parte, Marron afirmaba que no pasaría la cuarentena con la periodista Ana Pastor porque "es muy de repreguntar. Imagínate un mes con ella repreguntándote".

Llegaba el turno de Pablo Motos. El presentador contestaba a su propia pregunta: "Yo no pasaría la cuarentena con Carles Puigdemont. Y no es política". Motos razonaba su respuesta con un mensaje a cámara dirigido al expresidente de la Generalitat de Cataluña. "Puigdemont, las canciones de Los Beatles no te salen. Él lo intenta, pero no le salen", afirmaba Motos ante sus colaboradores, que bromeaban sobre la comparación del político con los músicos. A continuación, el programa conectaba en directo con Iñaki Gabilondo, que presenta su nuevo programa en Cero 'Volver para ser otros'.

"El primer capitulo ha tenido una audiencia estupenda", explicaba el invitado sobre el estreno de su programa. Además, avanzaba que el próximo jueves los espectadores podrán ver "una propuesta de reflexión". "Es una cosa útil en este momento. Ya que la oferta informativa es extensa, nosotros invitamos a la reflexión", comentaba. Motos se interesaba por la opinión del periodista sobre la crisis del coronavirus en España. "Lo primero que hace falta saber es cuándo vamos a salir y cómo vamos a salir. Sospecho que va a ser un proceso escalonado. Vamos a ver cómo lo digerimos", respondía Gabilondo.

También el papel del Gobierno en esta crisis ha estado sobre la mesa. "Me parecería muy facilón ahora criticar a los gobiernos. Nadie tiene una referencia a la que acogerse", comentaba el invitado, que hacía referencia a las críticas a Pedro Sánchez:

"Todos critican, pero nadie sabe lo que hay que hacer". Además de estas declaraciones, Gabilondo destacaba el papel de los trabajadores que están en activo: "Los últimos de las filas ahora resulta que están en la selección de trabajadores esenciales. Es una cosa extraordinaria. Barrenderos, reponedores, cajeros… Me parece absolutamente extraordinario". Y sentenciaba: "Lo más amargo para mí es que no están poniendo en común los políticos unas tácticas para ir en una misma dirección".