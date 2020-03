Antonio Banderas cuestiona la gestión del Gobierno en 'El Hormiguero'.

"Antes de empezar quería contaros algo". Así comenzaba Pablo Motos 'El Hormiguero', que este martes contaba con Antonio Banderas como invitado a través de la pantalla. El presentador desvelaba "un truco neurológico que funciona para estar alegre". Y continuaba: "Se descubrió que todos tenemos varios yos que no se comunican entre sí. Hay uno que quiere hacer la siesta, otro que tiene miedo, etc. Y en esta mezcla hay un pensamiento que gana. La verdad absoluta de ti, de quién eres tú, es el pensamiento que ha ganado".

Motos animaba a la audiencia a reflexionar sobre esto y seguir un truco que él usa y para que solo se necesita una libreta y un boli. "Hay que apuntar cada noche cinco cosas buenas que te han pasado a lo largo del día. Hay que intentar no repetir. El cerebro tiene que esforzarse para encontrar esas cosas buenas y nuevas". El presentador aseguraba que "si lo haces 28 días seguidos, tu cerebro creará nuevas neuronas para encontrar más cosas buenas. Yo lo hago desde hace 2 años". Desde su propia experiencia, Pablo comentaba que "te das cuenta de las pequeñas cosas buenas que antes pasaban desapercibida".

Tras este momento, Motos se sentaba en la mesa del programa junto a Cristina Pardo para abordar la actualidad política del país que, como viene siendo común en los últimos días, pasa por tratar el tema del coronavirus. "¿Crees que la gestión del Gobierno ha sido buena?", preguntaba el presentador. La colaboradora explicaba que "el Gobierno que tenemos está haciéndolo lo mejor que sabe". Pardo comentaba que, desde su punto de vista, "quizás no tenemos los mejores políticos, pero creo que lo están haciendo lo mejor que saben. No nos queda otra que confiar en la persona que dirige el país".

A continuación, el programa conectaba en directo desde Málaga con Antonio Banderas. El actor explicaba que el estado de alarma le pillaba trabajando en una nueva película junto a Penélope Cruz. Banderas señalaba que ha visto perjudicados sus proyectos profesionales y que "va a ser doloroso. Tenemos que armarnos psicológicamente para lo que se nos va a venir encima". El protagonista de 'Dolor y Gloria' destacaba de esta crisis "la vulnerabilidad" y "la necesidad que tenemos los unos de los otros". También aprovechaba para lanzar una indirecta al Gobierno: "Me emociona muchísimo ver el trabajo de los sanitarios. Aunque no quiero hablar de política, si hay algo que no entiendo en esta crisis es esa falta de medios, quizás evidencia una falta de previsión".