'Un mismo corazón': Marta Sánchez vuelve con un himno contra el Covid-19

Con todo mi corazón, esta canción para todos vosotros. La compuse estos días con y fue como si millones de corazones me estuvieran susurrando al oído... Todos somos #unmismocorazón. Los royalties se donarán para la lucha contra el COVID-19 a través de @fundacionstarlite Agradecida infinito a todos por vuestros #corazones