Pablo Motos, preocupado por el brote de coronavirus: "Nos esperan días duros"

"¡Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Leo Harlem!". Así daba paso Pablo Motos a la entrevista con el cómico y actor, que visitaba este lunes el plató de Trancas y Barrancas para hablar de sus proyectos profesionales. Harlem presentaba 'Deja que te cuente' y la quinta temporada de 'Hasta aquí hemos llegao', los dos espectáculos que protagoniza en los teatros. "He venido a divertirme y no te voy a cobrar", bromeaba el invitado ante un Pablo Motos que no paraba de reír.

Sin embargo, las risas daban paso a un tema serio. El coronavirus obligaba al Gobierno este lunes a suspender todas las clases en la Comunidad de Madrid, una noticia que se conocía minutos antes de comenzar la emisión de 'El Hormiguero'. Por ello, Pablo Motos comenzaba el programa haciendo referencia al Covid-19: "Estamos preocupados, como todo el mundo. Parece que es inevitable, que el coronavirus está por todas partes y vamos a tener que enfrentarnos a él".

Nuestro compromiso es el mismo que el del primer día: pase lo que pase, hacerte sentir bien #LeoHarlemEH pic.twitter.com/MqnPswibdE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 9, 2020

Con gesto serio, el presentador explicaba al público que "nos esperan días duros, muchos cambios en nuestras costumbres diarias y aprender a esperar a que esto pase porque esto también pasará". Motos informaba de la seriedad del tema a la vez que lanzaba un mensaje de optimismo: "Nuestro compromiso es el mismo desde el primer día. 'El Hormiguero' es un lugar en el que pase lo que pase te haremos sentir bien". De esta manera, el presentador dejaba claro que el programa continuaría con su tono divertido e irónico.

Pablo Motos dejaba claro que "si hay alguna información relevante, la daremos, pero necesitamos también un descanso ante tanta preocupación". Así, la alarma del brote se colaba en el plató en el día de la visita de Leo Harlem, que también conversaba con el presentador sobre el coronavirus. "Hay que estar preocupados, pero no histéricos", comentaba Pablo Motos al invitado, que con su humor intentaba cambiar el tono serio del comienzo del programa.