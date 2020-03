Paco Sanz, hijo de Lorenzo Sanz, contrae el coronavirus tras la muerte de su padre

La familia de Lorenzo Sanz llora su muerte desde el pasado 21 de marzo, día que falleció el expresidente del Real Madrid después de haber contraído el coronavirus. Desde ese momento sólo han vivido un drama.

La familia, en voz de Fernando, no solo lamentan que no han podido despedirse del empresario y estar juntos en ese complicado momento, sino que ni si quiera han podido celebrar un funeral o acompañarle en sus últimas horas. Pero este no es el único problema que azota a la familia en estos días. Paco Sanz, el segundo hijo del empresario, también ha contraído el COVID19.

A pesar de que no es una persona de riesgo como su padre, la preocupación es máxima por la experiencia vivida y está cumpliendo con todos los protocolos al respecto. Paco es uno de los hijos más discretos de Lorenzo, aunque también ha estado siempre vinculado al deporte como futbolista y fue presidente del Granada.