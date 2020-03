El coronavirus llega a la prensa rosa: de los duques de Cambridge a Kate Perry

El tema de la últimas semanas, el coronavirus, también contagia la prensa del corazón y comparte protagonismo de los personajes públicos. El brote se ha colado en la vida de muchos obligándoles a suspender eventos o enredándoles en medio de alguna polémica. ¡El Covid-19 ha tenido una semana movidita!, pero hay más, muchos más.

Y si no que se lo digan a el Príncipe Guillermo, que durante el viaje de los duques de Cambridge a Irlanda ha hecho una desafortunada broma acerca de la enfermedad que no ha sentado nada bien debido al miedo actual a que esta se convierta en pandemia mundial. No obstante, su mujer, la Princesa Kate, le ha eclipsado mostrando su lado más natural y detallista bebiendo cerveza como una verdadera dublinesa y luciendo estilismos llenos de mensajes y, sobre todo, de recuerdos.

De unos duques a otros y tiro porque me toca. Para los todavía Príncipe Harry y Princesa Meghan la semana también ha sido una semana llena de actos públicos, para lo que han tenido que regresar a Reino Unido, a retomar su agenda antes de abandonar oficialmente la Corona Británica el próximo 31 de marzo, y donde se les ha visto más cariñosos y cómplices que nunca. Una situación difícil de llevar, pero en la que por suerte no ha habido problemas con el Coronavirus, unos que se salvan.

Los que sí no han podido evitar los problemas derivados del Covid-19 han sido Katy Perry y su futuro marido Orlando Bloom, quienes han tenido que retrasar la fecha de su boda por miedo al contagio de sus invitados ¡y del bebé que esperan juntos!, una noticia con la que a principios de semana nos sorprendía la cantante luciendo barriguita en su nuevo videoclip. ¡No podemos estar más emocionados!

Barriendo para casa, a nivel nacional ha sido una semana de mucho movimiento. Belén Esteban ha ganado el juicio con Toño Sanchís, por lo ha podido recuperar el chalet en Villanueva del Pardillo en el que este y su familia estaban viviendo. Si quieres saber más sobre las terribles condiciones en las que la colaboradora de Sálvame se ha encontrado la casa tras el desahucio pincha aquí.

Los que también se han visto envueltos en polémica con su domicilio han sido Iker Casillas y Sara Carbonero. El pasado miércoles miembros de la Fiscalía y la Agencia Tributaria de Portugal registraron su casa de Oporto por presunto fraude fiscal. Pero el portero y la periodista dicen estar tranquilos y quieren ser transparentes, así lo han manifestado a través de un comunicado oficial que colgó Casillas en sus redes sociales. Informaremos de cómo avanza la investigación, mientras, conoce más detalles.

José María Gil ha tenido unos días agridulces. Después de su ingreso repentino en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por un fuerte dolor en el pecho, por fin le han dado el alta. Sin embargo, se enfrenta a una condena de nueve meses de prisión por un delito de coacciones contra su expareja, María Jesús Ruíz, así lo ha decretado la Audiencia Provincial número 15 de Jaén, por lo que tendrá que entrar de nuevo en prisión.

Para terminar, por ironías de la vida, hay que mencionar a Iñaki Urdangarin quien, al revés de lo que le sucederá a Gil, podrá disfrutar de más tiempo fuera de la cárcel, gracias a que el juez ha aceptado el recurso presentado por el marido de la Infanta Cristina de pasar dos fines de semana al mes fuera de prisión. Su abogado considera que cada vez está más cerca de conseguir el tercer grado, pero nunca se sabe.