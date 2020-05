Un repaso de los 'looks' más icónicos de la gala MET que el virus canceló este año

Este lunes 4 de mayo, todas las miradas deberían estar puestas en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York. La alfombra roja más importante del mundo estaría a punto de dar el pistoletazo de salida en una Gala Met que tendría como leitmotiv About Time: Fashion and Duration, una relación entre la moda y el tiempo si no fuera por el coronavirus.

La pandemia ha evitado que se celebre el evento, pero nada quita la ilusión para recordar los mejores looks que ha deslumbrado a todos los que siguen la gala año tras año. Uno de los vestidos más memorables es el que lució Blake Lively en 2018. La actriz apostó por una prenda barroca de la firma Versace, que la colocó automáticamente en la lista de las mujeres mejor vestidas de la historia de la Gala MET.

Del lado de la creatividad, Lady Gaga puso el punto de comedia lo con su vestido de quita y pon de Brandon Maxwell.

Tampoco se puede dejar de lado el sensual vestido que lució la 'top model' Bella Hadid. La hermana de Gigi Hadid acaparó toda la atención de los fotógrafos con este diseño de Moschino, una prenda negra muy ajustada con aberturas sexys.

Las parejas de Hollywood también han dejado su huella. A la cabeza, Kim Kardashian y su marido Kanye West el año pasado. Kim optó por un vestido dorado de Thierry Mugler, pero su marido prefirió lucir una chaqueta sencilla que cuesta menos de 50 euros. Ambos triunfaron.

Otra pareja que siempre triunfa en las alfombras rojas de la Gala MET son Beyoncé y Jay-Z. No dejaron de sorprender ni en 2014, un año en que su aparición se vio eclipsada por los rumores de infidelidad del rapero y los fuertes cuestionamientos de su prima.

Buceando en los últimos años de esta ceremonia no se puede olvidar el vestido que utilizó Rihanna en el 2015. La prenda del diseñador Guo Pei se convirtió en el foco de atención ese año.

Una recopilación en la que no podía faltar Billy Porter, la gran estrella de esta gala que cada año causa auténtica sensación