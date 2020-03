Ramos se lanza al negocio de alquiler de jets en pleno boom del sector por el virus

El futbolista del Real Madrid Sergio Ramos no quiere seguir tirando de aviones alquilados para sus viajes. El defensa merengue ha cerrado la compra de un avión privado, un medio de transporte que utiliza con asiduidad para desplazarse con su familia a la finca que tiene en Andalucía, concretamente en la localidad de Bollulos de la Mitación, a 20 minutos de Sevilla. Pero rentabilizar los elevados costes de un 'jet' no es algo sencillo; para ello, Ramos ha creado una sociedad que le permite alquilarlo en las horas en que no lo utiliza. Un negocio en auge en pleno boom del coronavirus, ahora que la aviación comercial está registrando las horas más bajas de su historia y se han disparado las cifras de alquiler de aviones ejecutivos.

Según detalla el Registro Mercantil, el astro del balón articula su nueva aeronave a través de su matriz accionarial Sermos 32 S.L., armazón de todos sus negocios inmobiliarios: desde los terrenos de los desarrollos del sureste de Madrid hasta las dos casas de La Moraleja. La sociedad para gestionar su nuevo avión ejecutivo se llama Davina Spain S.L. Su objeto social es claro: la adquisición, tenencia, enajenación, importación, exportación, reparación, mantenimiento, representación, alquiler y, en general, la explotación de cualquier tipo de aeronaves con o sin motor.

Sergio Ramos ha seguido los pasos habituales tras la compra de un avión de este tipo. Cristiano Ronaldo, por poner un ejemplo, hizo lo mismo cuando adquirió su Gulfstream G200, que en un principio era propiedad de la compañía Indra. El futbolista de la Juventus de Turín lo gestiona a través de la sociedad española Dutton Invest S.L. Ramos, sin embargo, se ha decantado por un modelo Cessna, de una categoría inferior al Gulfstream.

Cessna Citation / D.R.

¿El motivo? No es una cuestión de dinero. Ramos necesita un avión pequeño que pueda aterrizar en fincas privadas. Aparatos de más envergadura como el mencionado Gulfstream o el Bombardier, que tiene Ana Botín, 'sufren' más restricciones. El Global Express XRS y el Gulfstream G550, las aeronaves preferidas de los VIPS, tiene en cambio más autonomía y prestaciones de cara a vuelos intercontinentales. Hasta la fecha, Ramos y su familia han alquilado un Cessna Citation, que suele salir a unos 2.500 euros la hora, un precio mucho más económico que los 15.000 euros la hora que cuesta un avión como el de Florentino Pérez.

Un modelo ideal para aparcar en fincas

Para el alquiler de 'charters', el deportista trabajaba habitualmente con la compañía Gestair y con una empresa más pequeña, de capital español, llamada Initium Aviation. Los Cessna Citation V (Modelo 560) que tanto gustan a Ramos son las aeronaves ejecutivas más económicas, aviones de negocios de tamaño pequeño. Ferraz optó por este modelo de 'jets' privados para Pedro Sánchez, tras el escándalo del Falcon.

Mira también El secreto de Sergio Ramos y Pilar Rubio: el avión en el que llegarán a su boda

Son muchas las celebridades y hombres de negocio que optan por el Cessna. Es el caso del empresario de las telecomunicaciones Martín Varsavsky, Juan Antonio Gómez Pintado -director de la Asociación de Promotores de Madrid y CEO de Vía Célere-, el propio Banco Santander, Ferrovial o Festina.

El nuevo aparato del futbolista tendrá como base el hangar ejecutivo del Aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez y su bandera será española. Ramos ha elegido el momento perfecto para dedicarse al negocio de 'jets' privados, que hasta las restricciones vivió un boom por la crisis del coronavirus. No solo por el miedo a contraer el virus en un avión comercial, también por las condiciones actuales en las conexiones.

La batalla contra Carlos Herrera y Fran Rivera

Mientras lanza este nuevo negocio, Ramos sigue inmerso en una férrea batalla legal relacionada con la concesión administrativa del mercado 'gourmet' más importante de Sevilla. El Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite la impugnación de Sermos 32 S.L. contra el concurso de adjudicación del espacio de restauración Naves del Barranco, un lugar emblemático de estructuras decimonónicas forjadas en hierro, situado en el puente de Triana, que conecta las dos orillas del Guadalquivir. El futbolista perdió hace ocho años el concurso público para explotar el mencionado mercado, que ganó una UTE detrás de la cual están el torero Fran Rivera y el periodista Carlos Herrera.

Mercado Naves del Barranco, Sevilla. / D.R.

Siguiendo los modelos del Mercado de San Miguel de Madrid y la Boquería en Barcelona, el Ayuntamiento de Sevilla, entonces regido por el 'popular' Juan Ignacio Zoido, sacó a concurso en 2012 dicha licitación. Las reclamaciones del deportista se realizan sobre un proyecto empresarial que necesitó una inversión inicial de 2,1 millones de euros.