Nueva versión de Camela: "Escúchame, compréndelo, quédate en casa por favor"

Camela es uno de los grupos más representativos de la música nacional y algunas de sus canciones son prácticamente un himno, pero el famoso dúo ha querido cambiar la letra de una de ellas para apoyar la lucha contra la propagación del conoravirus.

No hay nadie que no se sepa aunque sea el estribillo de Cuando Zarpa el amor, sin embargo María Ángeles se ha inspirado durante la cuarentena y ha cambiado la letra de la canción para concienciar a la gente a quedarse en casa y lavarse las manos, dos de las medidas recomendadas por el Gobierno en esta batalla.

Claro....... es que le tengo que cambiar la letra al zarpa, si nosotros mismos nos empeñamos en hundir el barco! Cuanto antes lo hagamos bien, TODO EL MUNDO UNIDO...antes nos iremos de vacaciones!! No os dais cuenta? #yomequedoencasa pic.twitter.com/LK9swNnEUN — Ángeles Muñoz (@WomanCamela) March 16, 2020

"Escúchame, compréndelo, quédate en casa por favor, lava tus manos, lava las manos con jabón por si me sales al balcón", dice ahora una de las canciones más famosas de nuestro país.

La versión no ha tardado en hacerse viral, conquistando las redes sociales que han alabado la iniciativa del dúo que asegura que en este barco hay que permanecer unidos.