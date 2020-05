El corte de mangas de Elena que rompe su amistad con Rocío en ‘Supervivientes’

Jorge, Elena y Hugo se sometían este domingo al televoto del público para salvarse de las nominaciones. Jordi González comenzaba la gala adelantando imágenes sobre las duras condiciones climáticas que han afectado duramente a los concursantes. La isla se ha visto perjudicada por una ola de calor que, junto al hambre y el cansancio, han hecho mella en los supervivientes. Estas circunstancias han provocado varios enfrentamientos entre ellos, en especial entre Rocío Flores y Elena.

Las dos concursantes protagonizaban una gran discusión durante la gala del jueves pasado. Y no se quedaba ahí. Rocío y Elena se acusaban mutuamente de "estratega". Además, la nieta de Rocío Jurado aseguraba que Elena es una "traidora". "No te queda crecer para saber lo que es una traición", contestaba la madre de Adara, negando así las acusaciones de su compañera. "Me quedará mucho por crecer, pero no te atrevas a cuestionar mi educación", comentaba Rocío.

Las imágenes inéditas de este enfrentamiento mostraban cómo las dos concursantes se encendían según pasaban los minutos. Rocío aseguraba que Elena estaba dejando ver que es "una víctima de Rocío e Ivana". "Dices que yo manipulo y me voy quedar ahí callada… ¡Y una mierda!", respondía Elena con un corte de mangas. Un día después, las dos supervivientes continuaban distanciadas y Rocío explicaba, una vez más, los motivos por los que consideraba a Elena como una traidora. Y reaccionaba al corte de mangas: "Ahí demuestras toda la educación que tienes con 48 años... Haciendo un corte de mangas".

Sorprendía que, tras la discusión, Elena se unía aún más a Ana María Aldón. A pesar de que Ana María, casada con José Ortega Cano, está muy unida a Rocío, esta le recriminaba que durante su enfrentamiento con Elena no interviniera para defenderla. "Pero yo sí doy la cara por ti una vez más. Se acabó", comentaba Rocío en forma de reproche a Ana María. La andaluza aseguraba que no se sentía cómoda en medio de esta discusión. "Relájate, que llegamos a la final", expresaba.

Durante la conexión en directo, el mal rollo entre los concursantes continuaba. A pesar de haber hablado, Rocío y Elena se mostraban distantes y disgustadas. "Me molestó que dijera que me preocupo por la vida de los demás cuando a mí la vida de los demás me da igual", explicaba Rocío. Además, Elena aseguraba sentirse mal después de enterarse de que Ana María la había nominado. Incluso se emocionaba. También Hugo se unía a la discusión enfrentándose a Elena: "Para mí es una concursante estratega y cobarde". Así, cansados y entre enfrentamientos, los supervivientes afrontan una nueva semana en Honduras.