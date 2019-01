¿Cuánto cuesta desfilar en Madrid? Por 6.000 € es posible presentar colección

Este lunes se cierra, de forma oficial, que no oficiosa -porque habrá más desfiles el martes-, la 69º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la que lo más granado de la moda española ha presentado las colecciones para el próximo otoño/invierno. Desde el pasado día 24 de enero y hasta el martes 29, Madrid se ha convertido en la capital de la moda con cerca de 50 shows y numerosas actividades 'ad hoc'. Porque el objetivo es convertir la pasarela madrileña en un evento internacional y, a la vez, en una plataforma de apoyo a los diseñadores nacionales, los cuales lo tienen más difícil que en otros países por las escasas ayudas que suele existir para este sector.

Si bien los creadores españoles tienen, quizá, más facilidades en nuestro país de las que tendrían en otro a la hora de desfilar. Porque si quieren pueden hacerlo por 6.000 euros, que es lo que cobra la organización a cada profesional por participar en la antigua pasarela Cibeles. Aunque a ese coste hay que sumar el de la colección en sí -los materiales y recursos para crearla-, es una cantidad módica, ya que no solo da el acceso a poder presentar las prendas ante el público, sino también a otras ventajas.

Según ha contado la organización a La Información, pagando 6.000 euros los diseñadores se aseguran un sitio en el desfile y todos los servicios añadidos. En primer lugar, se ahorran el sueldo de las modelos, ya que, si quieren -porque es opcional-, pueden trabajar con las contratadas por la MBFWM, lo que supone una importante rebaja de los costes. La mayoría suele optar por esta fórmula, aunque hay diseñadores -los más consagrados- que también incluyen a algunas pagadas por ellos. Este año ha podido verse, por ejemplo, en el desfile de Pedro del Hierro, que se celebró el sábado en el Palacio de Cibeles y contó con modelos de la talla de Blanca Padilla, una de las mejores españolas.

Además, la organización pone a disposición de ellos todo el servicio de 'backstage'. Es decir, la peluquería y el maquillaje -que corren a cargo de L'Oreal España desde hace casi 20 años- y los camerinos. De este modo, los diseñadores pueden desocuparse de todos estos detalles y concentrarse en hacer que sus colecciones luzcan lo mejor posible sobre la pasarela. Igualmente, estos servicios también los puede costear cada creador por su cuenta si prefiere tener su propio equipo de peluquería y maquillaje, pero la mayoría se decanta por confiar en L'Oreal porque tiene todo el engranaje perfectamente engrasado y centralizado en el mismo centro de operaciones, lo que reduce los tiempos.

De este modo, la pasarela madrileña se convierte en una de las internacionales más asequibles, pues los costes de desfilar en ciudades como París, Milán o Nueva York se multiplican. De hecho, el desfile que realizó David Delfín en Nueva York en 2013 le costó la viabilidad de su empresa, ya que tuvo que afrontar tantos gastos por llevar sus creaciones a la Gran Manzana que a punto estuvo de echar el cierre. Este año, el próximo día 4 de febrero, al que llaman heredero de ese legado rompedor y disruptivo del diseñador malagueño, Palomo Spain, desfila en el mismo escenario por segunda vez, si bien a día de hoy su marca va viento en popa y ya la visten estrellas como Beyoncé o nuestra Rosalía.

Está claro que, por el momento, Madrid no goza de la visibilidad que el resto de 'fashion weeks' internacionales, pero sigue siendo imprescindible para las marcas españolas, ya que es la forma de acceder al mercado internacional. Los compradores de otros países acuden cada vez más a nuestra pasarela atraídos por la explosión de creatividad de los últimos años que no solo se centra en Palomo. María Ke Fisherman, Duyos, María Escoté o The 2nd Skin. Co conviven con firmas tradicionales como Roberto Torretta, Hannibal Laguna o Teresa Helbig, dibujando un panorama más atractivo del diseño español.

Aunque algunas de estas han sido baja en esta edición que finaliza este lunes con la entrega del Premio L'Oreal al mejor diseñador, otras nuevas, como Brain&Beast, han ocupado su lugar dando una imagen vanguardista de la Mercedes-Benz Fashion Week. Así, de momento baja el telón hasta julio, cuando repetirá su aventura veraniega convencida de que ese es el camino para estar a la altura de las grandes.