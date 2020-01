Cifuentes en Sálvame: "No era echarme, se buscaba mi destrucción personal"

"Hay mucha gente que me ha dicho por qué vengo a este programa". Así hablaba Cristina Cifuentes antes de pisar el plató de 'Sálvame Deluxe'. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, tiene claro que solo con verla ahí "hay mucha gente que está hiperventilando". También ha dejado claro que "desde hace unos meses no estoy afiliada al PP". Y puntualiza: "El PP ha tenido el gran mérito de representar a un espectro ideológico amplísimo y ahora no ocurre y parece que se queda en tierra de nadie, ideológicamente hablando".

No es la primera vez que Cifuentes pasea por los pasillos de Telecinco. Ya fue a Sálvame una tarde para hablar del libro que había escrito Carlota Corredera y del que ella era el rostro de uno de los capítulos. Allí ya le dijeron si se atrevería a sentarse en un Deluxe. Hoy lo hace después de no aceptar la oferta de ser una de las participantes en 'Supervivientes'. Hubiera podido acudir al reality, pero no fue porque "yo ya soy una superviviente", le aclara a Jorge Javier Vázquez.

Entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, si tuviera que elegir una superviviente para pasar unos días en la isla del famoso reality tiene claro que se queda con la segunda, "una persona libre que gana mucho en las distancias cortas". Y aclara que "nunca me llevé fatal con Soraya pero creo que ella a mi nunca me tuvo demasiado cariño". No se atreve a responder a la pregunta de si es buena persona o no "porque quién soy yo para responder eso", pero cree que le falta "un poco de empatía" como "al presidente del gobierno actual".

Y diez minutos después de empezar la entrevista en el programa de Telecinco llega el episodio del supuesto robo de unas cremas. Jorge Javier ha rizado el rizo y ha preguntado si se ha negado a ir a Supervivientes porque se temía que desde España se pudieran inventar una trama para que pareciera que roba comida. Cifuentes, con ironía, ha asegurado que en un caso así diría "yo me quedo en la isla". La expresidenta de la Comunidad de Madrid asegura que aquel episodio fue muy doloroso porque "el hecho objetivo es que hablamos de unas cremas de 20 euros que pagué de mi bolsillo en un país donde ha habido latrocinio de 850 millones de euros del dinero público y nadie ha pedido responsabilidades".

El presentador de Sálvame insiste en un tema "ya redundante" porque "he sido tres años y medio delegada del Gobierno y otros tres presidenta de la Comunidad de Madrid con presupuestos públicos de millones de euros en mis manos y nadie ha podido criticar la utilización que se hizo de ese dinero y aquí se monta la que se monta y no solo por lo que se dijo sino por la persecución personal que hubo", asegura. "Habiendo dejado la política he sufrido una persecución personal". Y continúa: "A mí no se me quería echar de la política (que se quería), se buscaba la destrucción personal".