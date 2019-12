Cristina Pedroche en 'El Hormiguero': "Si no hay vestido saldré con chándal". 

Cristina Pedroche abandonaba este miércoles su papel de colaboradora de 'El Hormiguero' para ser la invitada estrella del día. Los detalles de su participación en las próximas Campanadas de Antena 3, junto al chef Alberto Chicote, son una incógnita que Pablo Motos ha intentado revolver. Especialmente uno de esos detalles tiene a media España expectante: el vestido que la madrileña lucirá en la última noche del año.

Luciendo un traje negro con transparencias y a ritmo de reguetón, Cristina Pedroche irrumpía en el plató con fuerza. "Estaría toda la noche viéndote bailar", comentaba Motos. "Me encanta bailar, me da muchísimo subidón", respondía la presentadora, que agradecía los aplausos de bienvenida, pero hacía una reivindicación: "¡Quiero ser platino!". Pedroche está a una visita de conseguir ese preciado título entre los invitados al programa. "Para el año que viene", comentaba con resignación.

Tras conseguir el año pasado una audiencia de casi cuatro millones de espectadores, Cristina Pedroche tiene la intención de volver a sorprender. "Está para que hablen, bien o mal. Quiero emocionar a la gente. Quiero provocar a la gente. No quiero pasar desapercibida", afirmaba ante Pablo Motos, que invitaba al público a no perderse el vestido que llevará Pedroche.

Sobre el famoso vestido, la invitada ha lanzado un mensaje por el que han saltado todas las alertas: "el vestido no está". Cristina Pedroche afirma sentirse orgullosa del "equipo maravilloso" con el que cuenta para la creación del vestido, pero confiesa que aún no está listo. "Si no hay vestido, saldré con chándal o vaqueros", bromeaba. Sin embargo, ha dejado claro que "el vestido va a estar, no hay opción b".