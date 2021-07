Con la H, ¿quién se queda la mitad del bote? Pablo gana 1,8 millones y se lleva 1

Pablo Díaz lo consiguió. Anoche ganó el bote de 'Pasapalabra' y la cadena quiso que lo celebrara en pleno prime time con la audiencia. Nada más acabar el Rosco de infarto el concursante, que ya forma parte de la historia de la televisión, confesaba ante Pablo Motos en 'El Hormiguero' sus técnicas de estudio, que conoció a su pareja durante la grabación del concurso, que si no fuera por su abuela no habría llegado hasta ahí y que a pesar de ganar 1,8 millones de euros no todo acabará en su cuenta corriente.

Motos fue directo: "Con la H, ¿quién se lleva la mitad del bote?", preguntaba el presentador. "Hacienda" respondía toda la audiencia que seguía pegada al televisor. El concursante aclaró que de los "1,8 millones yo me quedaré más o menos un millón". Premio que sin duda le dará la tranquilidad económica suficiente como para poder seguir estudiando, tal y como en más de una ocasión ha confesado. Siempre ha dicho que lo primero que haría sería ayudar a sus padres y ayer volvió a recordarlo. Ambos son pianistas y desde casi que nació este tinerfeño le inculcaron la pasión por la música.

El concursante también quiso aclarar que por las normas del concurso tampoco se embolsará los más de 200.000 euros que llevaba acumulados tras las 145 victorias que récord tras récord ha ido cosechando. Esto le habría generado un premio superior a los dos millones de euros. Aún así, se ha convertido en el ganador del tercer bote más alto de este concurso y el quinto de la historia de la televisión en España.

Pablo López vive con sus padres y ahora tiene pensado independizarse. Confiesa que en más de una ocasión sigue mirando su móvil para seguir estudiando. Antes de que empezara el Rosco, cuando las cámaras no lo muestran, le gustaba hacer un repaso "aunque luego nunca nada de lo que leía me lo preguntaban", bromea.

A lo largo de la tarde, en el especial que preparó la cadena, desveló que durante todo este tiempo no ha parado de estudiar "como si se tratara de una oposición" y lo ha hecho "sin pereza". Aprenderse el resto de roscos y sillas azules de todos los programas de Pasapalabra, saberse el diccionario e ir apuntando respuestas a preguntas desconcertantes es lo que le ha llevado a ser el reciente campeón del bote del concurso.

Dux fue la palabra que le llevó hasta el premio. Su victoria se vivió con lágrimas, saltos y risas en un programa en el que hasta al presentador se le saltaron las lágrimas cuando confirmaba que había acertado todas las palabras. Su rival, Javier, dio un paso atrás del primer plano. Pocos sabían que al haber un ganador el contrincante automáticamente queda también eliminado.

Con Dux este joven violinista tinerfeño, de 24 años, completó las 25 preguntas del rosco y se ha llevado los más de 1,8 millones de euros del bote de este emblemático concurso, que lleva ya 22 años en emisión entre sus dos etapas en Antena 3 (2000-2006 y 2020-actualidad) y la que se emitió en Telecinco (2007-2019).