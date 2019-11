Así fue el 'fiestón' de Belén Esteban por su cumpleaños en la discoteca Kapital

Este viernes, la discoteca Kapital de Madrid, una de las más famosas, tenía una fiesta por todo lo alto con invitados de lo más VIP. La 'princesa del pueblo' y colaboradora estrella de 'Sálvame', Belén Esteban, celebraba su 46 cumpleaños y quiso hacerlo por todo lo alto en su discoteca favorita, pues son ya varios los eventos que ha festejado en ella en los últimos años.

Aunque no era hasta el sábado 9 de noviembre cuando soplaba las velas, la televisiva adelantó la fiesta al viernes por la noche, para entrar en la nueva edad justo cuando dieran las 00.00 junto a todos sus amigos y festejarlo.

Como era de esperar, la fiesta estuvo repleta de rostros conocidos de la televisión. Compañeros de programa como Chelo García Cortés, Laura Fa u Omar Suárez, entre otros, lo dieron todo junto a Belén. Pero además, también hubo nuevas incorporaciones a la pandilla, pues se sumó Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores, la cual lo está defendiendo en plató en las galas de 'GH VIP'. La joven estuvo acompañada por Olga Moreno, la esposa de su padre, y Agustín Etienne, su representante que también lo es de la Esteban y es su mejor amigo.

Evidentemente, tampoco faltó el marido de Belén, Miguel Marcos, el cual celebra el primer cumpleaños de su esposa ya como pareja casada. Como siempre, Miguel se mostró discreto al entrar en Kapital y no quiso hacer demasiadas declaraciones a los medios.

Dentro se desató la locura cuando Belén se subió a la cabina del DJ para ejercer ella como pinchadiscos, momento que aprovechó para dedicar una canción a su hija Andrea, la cual tampoco se perdió el cumpleaños de su madre, a pesar de que no fue captada por los medios, pues la joven es alérgica a ellos.

Ya el sábado, una vez pasada la fiesta, Belén quiso seguir con la celebración, pero ya de forma más tranquila. Y para ello eligió uno de los mejores restaurantes de España para comer con sus familiares. Como mostró a través de Instagram, estuvo en el restaurante Coque, del chef Mario Sandoval, uno de los mejores del país con dos estrellas Michelin, tres Soles Repsol y tres M en la Guía Metrópoli.

Así puso el colofón a un cumpleaños muy especial pero que fue algo amargo, pues horas antes de la fiesta en Kapital tuvo un enfrentamiento con Belén Rodríguez en el plató de 'Sálvame'. La periodista arremete en cada programa contra Antonio David, ya que es íntima amiga de Rocío Carrasco, su ex, con la que mantiene una guerra judicial desde hace años. Por su parte, la Esteban hace lo propio con el ex Guardia Civil, lo que ha provocado que su amistad se enfríe, hasta el punto de que Belén Ro no quiso acudir al cumpleaños de la que hasta hace poco era su amiga.