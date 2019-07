A vueltas con el cumpleaños de Pantoja: ¿por qué todo el mundo quiere ir?

Una vez que 'Supervivientes' ha concluido, Isabel Pantoja sigue siendo el principal tema de conversación en el 'papel couché' y, por supuesto, en Telecinco, cadena que la fichado para los próximos dos años y donde está un día sí y otro también. La tonadillera es la estrella del momento para la cadena de Fuencarral y las informaciones acerca de ella no cesan.

Una vez que se ha cerrado la etapa 'reality', toca seguir sacando temas alrededor del universo Pantoja y, en estas fechas, como cada año, el principal es su cumpleaños, que es este viernes 2 de agosto. Isabel soplará 63 velas y para ello volverá a montar una gran fiesta en su finca 'Cantora', la cual podría dejar en breve para mudarse a Madrid.

Este evento es desde hace años uno de los más importantes del verano en el panorama social, ya que desde siempre Isabel ha preparado una impresionante fiesta en su finca a la que ha invitado a toda su familia y a sus famosos amigos. Nunca se ha podido ver nada del interior, pero los medios suelen hacer guardia en la puerta para ver pasar a sus ilustres invitados e intentar recabar cualquier tipo de dato. Normalmente, el cumpleaños se alarga hasta altas horas de la madrugada y no falta la comida, la bebida y la buena música, con el flamenco como protagonista, con actuaciones en directo de Isabel y sus amigos.

A estas fiestas van incluso sus fans, los cuales siempre le llevan un regalo y de los que se ha dicho que han tenido que llegar a pagar para asistir, algo que el entorno de Pantoja siempre ha desmentido. Hasta en los años que pasó en prisión, la cantante ha celebrado su cumpleaños, pidiendo siempre un permiso para salir y poder estar con sus familiares, aunque en este tiempo no había una gran fiesta.

Pero este año es diferente. La cantante ha vuelto de Honduras renovada en todos los aspectos. Ha rejuvenecido, se siente más fuerte y enérgica que nunca y tiene interesantes proyectos a la vista, por lo que quiere que este cumpleaños sea una forma de celebrar lo que ha supuesto para ella 'Supervivientes', además de su éxito, pues el fenómeno Pantoja está más vivo que nunca. Por ello, prepara una fiesta como las de antes.

Ya en la isla no paraba de dar vueltas al festejo, invitando y desinvitando a sus compañeros en función de lo que iba sucediendo en la convivencia. Pero ahora, cuando está a las puertas, todavía no está claro quién irá y quién no. Bueno, algunos sí, porque sus mayores enemigos en Honduras no acudirán, como son Colate Vallejo-Nágera, Albert, Mónica Hoyos o Carlos Lozano. Igualmente, Aneth tampoco irá, pues tuvo un episodio en Nochevieja que no gustó nada a Kiko Rivera, y como parte de la casa es de él, no quiere que vuelva, aunque se lleve bien con su madre. Además, la concursante ha vuelto a Perú tras las múltiples críticas que ha tenido en España.

Pero, ¿quién irá? La fiesta será este jueves por la noche, para que a las 12 de la madrugada puedan cantarle ya el 'cumpleaños feliz'. La familia al completo está invitada. Es decir, sus hijos, Kiko e Isa, su madre doña Ana y su hermano Agustín, que viven con ella en 'Cantora', su hermano Bernardo, su sobrina Anabel, y las respectivas parejas de todos, más los nietos. En cuanto a la pareja de Isa, Ashraf, aquí existe un problema. Porque Isabel ya dijo en la isla que Omar Montes, el ganador y su mayor apoyo en el concurso, estaría en el cumpleaños, pero éste es el exnovio de su hija, a la que sigue queriendo, por ello si acude podría haber problemas con su actual pareja, el cual ha dicho ya que sería muy feo que Omar fuera, pues se sentiría humillado. Por ello, la presencia del ganador del 'reality' está en el aire, aunque él sigue insistiendo en que va a ir pase lo que pase, a pesar de que Anabel ya dijo en 'Sálvame' que no le iban a invitar, al menos a la fiesta del jueves.

Mira también Así Isabel Pantoja ganó también la final de 'Supervivientes'

Sí parece que estará Dakota, ya que se ha vuelto inseparable de Isabel en este tiempo. También podrían asistir Violeta y Fabio, con los que también guarda muy buena relación. La que no parece que vaya a ir es Chelo García-Cortés. Aunque Isabel y ella recuperaron su amistad en Honduras tras años sin hablarse, la periodista ha expresado que no irá aunque la inviten porque no se lleva bien con Agustín Pantoja y estaría incómoda.

Pero aquí no queda la cosa. En Telecinco muchos quieren también ir a la fiesta. Mila Ximénez, su mayor defensora en 'Sálvame', Belén Rodríguez o Lidia Lozano han expresado a Anabel su deseo de ir y ella no ha descartado llevarlas, incluso Isabel se lo dijo a Mila en su encuentro en directo este lunes. Y no olvidemos a Jorge Javier Vázquez, con el que también se ha reconciliado en 'Supervivientes' y que también podría dejarse caer por 'Cantora'. Los que sí estarán son Raquel Bollo y Luis Rollán, amigos íntimos de Isabel desde hace años.

No obstante, Anabel señaló en 'Sálvame' que es posible que el plan sea diferente y que Isabel prefiera reunir a los rostros televisivos en Madrid más adelante, también por comodidad para todos, pues viajar hasta Medina Sidonia (Cádiz) no es fácil. Por lo tanto, puede que todo quede en una fiesta privada y familiar. Sea como sea, en esta semana no se hablará de otra cosa. Y después vendrá la resaca de la fiesta, por lo que hay Pantoja para largo.