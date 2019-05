El golpe bajo de Jorge Javier a Dakota por su pasado conflictivo en Hermano Mayor

La pasada noche, 'Supervivientes' vivió su gala más tensa de lo que va de concurso. El regreso de las Azúcar Moreno a España tras abandonar el concurso ha provocado tal polémica que Jorge Javier les tuvo que dar un importante rapapolvo por la supuesta 'trampa' o 'engaño' que han intentado hacer al programa. El presentador anunció al dúo musical que ya no son bievenidas en Mediaset y les acusó de un "juego sucio" que de saberse podría hundir su carrera.

Así, la noche comenzó ya intensa en el plató de Telecinco, que enmudeció ante las acusaciones y por cómo fueron despachadas las hermanas Salazar en menos de cinco minutos. Pero ahí no quedó la cosa y el catalán también se las vio con la concursante más polémica del 'reality', Dakota.

Todo comenzó durante las nominaciones, pues cuando iba a ser el turno de Dakota la concursante se quejó a Jorge Javier de que Isabel Pantoja pudiera hablar con alguien del exterior, en este caso su hijo Kiko, quien entró en directo, y los demás no. Precisamente, la organización había preparado una llamada para ella de su padre, "pero por lista, te vas a quedar con las ganas".

La joven se quejó y pidió por favor que le dejaran hablar con él, pero Jorge le dijo que justo son esas cosas lo que no le gustan de ella. "Ponéis al programa en una situación que no le beneficia y creo que los concursantes no tenéis que hacerlo. Esto también es una forma de entender y hacer televisión. El concurso ha decidido que la señora Isabel Pantoja hable con su hijo y contra esto no se puede hacer nada. Uno acepta ir al programa con todas las consecuencias y tú ya habías visto muchas ediciones de 'Supervivientes'", le indicó el presentador.

Así, Dakota se quedó sin hablar con su padre, a pesar de que tenía una llamada preparada con él. "Por lista, te quedas sin hablar con él, porque lo que tienes que dedicarte es a sobrevivir y a pescar, no a quejarte", le cortó Jorge Javier, ante la indignación de la joven, que hizo amago de irse antes de tiempo de la zona de nominaciones. Un gesto que todavía enfadó más al conductor.

"Dakota, estas tonterías no me hacen ninguna gracia, es un aburrimiento, de verdad. No quiero entrar en estas historias, llevo 30 años en televisión y una niña no me va a contar lo que tengo que hacer", terminó Jorge la discusión, dando paso a la llamada de Oto, que era de su hermano, ante una Dakota desolada entre lágrimas.

La concursante volvió llorando a la palapa y quejándose por lo ocurrido con sus compañeros, lo que de nuevo enfureció a Jorge que acabó estallando. "De verdad, es que no entiendo a qué viene esto ahora. No me quiero meter en líos, de verdad. Con los pollos que le montabas en 'Hermano Mayor' y ahora quieres hablar con tu padre", le reprochó el presentador, ante lo que Dakota no se calló y le replicó que eso era parte del pasado y que "todas las personas tienen derecho a cambiar", palabras que fueron aplaudidas por el público.

En redes sociales ha sucedido lo mismo, y los usuarios se han posicionado al lado de la concursante, al entender que Jorge Javier se había sobrepasado al citarle su problemático pasado. De este modo, Dakota se gana todavía más el apoyo del público, que en estas semanas ya le ha convertido en una de las favoritas por su desparpajo, su sinceridad y su peculiar forma de comportarse.

Este ha sido el comentario tan bajuno de JJ a Dakota. Muy mal, pero que mal. #SVGala4

pic.twitter.com/pCkuTaZU0m — D A N I (@_OficialDani) May 16, 2019

Mi TOP ahora mismo:



Albert por plantar cara a la favorita de Mediaset.



Dakota por sacar a la luz el favoritismo. #SVGala4 — ESPARTANA (@spartanaGH) May 16, 2019

La organización de supervivientes pensando que nos creemos que habían organizado una llamada con los familiares después de que Dakota les haya dejado con el culo al aire. Dios mío, que ridiculo tan grande. Eso si, Dakota se acaba de convertir en la ganadora del programa. #SVGala4 — Wild Thoughts (@PensamientoWild) May 16, 2019

Puede ser mas miserable Jorge con esa frase a Dakota? Asco como persona y como presentador. Los aplausos a Dakota lo dicen todo #SVGala4 pic.twitter.com/fd9QPcLsqR — Christian🐢 (@ChristianMil997) May 16, 2019