Dakota Johnson y el ejemplo de cómo puedes llevarte bien con la ex de tu novio

Una de las cosas más habituales en la sociedad, lamentablemente, es la mala relación que suelen tener las personas con las exparejas de sus novios/as o esposos/as. Inexplicablemente, la mayoría de nosotros tenemos una inquina especial a esas personas que tuvieron algo con nuestra pareja en el pasado, aunque rompieran hace mucho y tan siquiera guarden relación actualmente.

Los celos tienen la culpa de ello, pues siempre tenemos el temor de que algún día regresen o nuestra pareja siga enamorada de él o ella. Por eso, su nombre es prácticamente tabú y cuanto más lejos esté de nosotros, mejor. Pero eso no es fácil siempre, sobre todo si hay hijos de por medio, lo que hará que queramos o no, el ex o la ex esté presente en nuestra vida.

Mira también Tommy Hilfiger vende su extravagante ático en Nueva York por 30 millones

Pero, ¿quién dice que en pleno siglo XXI hay que llevarse mal con la ex o el ex de nuestra pareja? Por suerte, nuestra mentalidad ha evolucionado y podemos convivir perfectamente con personas que formaron parte de la vida de nuestra pareja anteriormente. Y el mejor ejemplo de ello son Dakota Johnson, Chris Martin y Gwyneth Paltrow.

Chris y Gwyneth estuvieron casados más de una década y tuvieron dos hijos, Apple y Moses. En 2014 se divorciaron en términos amistosos y, aunque la mayoría de 'celebrities' dice lo mismo cuando se separa, en su caso lo han cumplido. En estos años, han demostrado que mantienen una gran amistad y hacen planes juntos para poder disfrutar los dos de sus hijos, como irse de vacaciones o reunirse en ocasiones especiales.

A ello han sumado a sus parejas actuales, Dakota Johnson, por parte del líder de Coldplay, y Brad Falchuk, por parte de la actriz y empresaria. Así, hace unos días la hija de Melanie Griffith celebró su 30 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto en Malibú, a la que no faltó Paltrow. Porque ambas se han hecho muy amigas y Dakota no quiso que faltara en un día tan especial. Sus padres, Melanie y Don Johnson tampoco lo hicieron.

Paltrow ya había felicitado públicamente en redes a Dakota con un cariñoso mensaje, donde la calificaba como "joya de mujer", pues considera que es una chica maravillosa y que Chris tiene mucha suerte con ella. Para Gwyneth, todos forman una bonita y atípica familia que está dando un gran ejemplo al resto del mundo. Y así es desde luego.