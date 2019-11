Dani Martin confiesa en 'El Hormiguero' haber cantado alguna vez estando 'piripi'

El plató de 'El Hormiguero' recibía este jueves a un invitado muy especial, tanto es así que lo hacía sentándose en una silla de ‘Invitado platino’. "Hoy voy a decir toda la verdad", era la declaración de intenciones de Dani Martín, un viejo conocido del programa. "¿Pregunte lo que te pregunte me vas a contestar con la verdad?", insistía Pablo Motos, a lo que el artista respondía con claridad: "Sí".

El exvocalista de El Canto del Loco confesaba estar nervioso por el lanzamiento de su nuevo tema, titulado ‘La mentira’: "Ayer estaba sufriendo pensando que todo iba a estar fatal, que estaba pasado de moda, que a la gente no le iba a gustar la canción", comentaba. Tanto es así que afirma vivir "constantemente en un sufrimiento", según comentaba a Motos, quien ha desvelado cuál fue su primera impresión de Dani Martín: "Cuando te conocí la primera vez, me pareciste un pelín chulillo". El cantante asentía y se mostraba de acuerdo con el presentador, a la vez que aseguraba que "esa chulería venía por el temor a que te hagan daño".

En su vuelta a la música, el artista ha lamentado que, "por desgracia", se venden más entradas que discos. Con Trancas y Barrancas en acción, Dani Martín se ha enfrentado a sus preguntas, que dejaban unas jugosas revelaciones. "¿Lo de la canción de ‘La madre de José’ fue real? ¿Te liaste con la madre de tu amigo?", arrancaban a cuestionar las hormigas. "Es una pregunta muy de gasolinera porque no es verdad", aseguraba él. "Es una gilipollez de canción. Lo reconozco", respondía.

Las confesiones del artista, decidido a contar la verdad, continuaban. "¿Alguna vez has cantado para un concierto privado por un pastón?", esta era una de las preguntas que más revuelo ha causado, pues el cantante ha revelado que sí. "Así es", confirmaba, y apuntillaba que "era todo legal". La siguiente pregunta no ha causado menos caras de sorpresa. "¿Alguna vez has salido a cantar piripi?", han preguntado las hormigas, que en seguida han obtenido una respuesta del cantante: “Con el puntillo, sí. Vivir con el puntillo, con un vino, es felicidad”.

Además, revelaba que nunca lleva dinero en efectivo. "No llevo dinero nunca. No tengo dinero físico", comentaba. Y siguiendo con el dinero, una curiosidad: "Mi padre siempre que me ve me da 50 euros". En un ambiente distendido ha concluido esta entrevista con la Dani Martín vuelve a los escenarios tras pasar "un año en casa", decidido a reconquistar en 2020 a sus seguidores.