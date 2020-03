Dani Rovira anuncia que tiene cáncer y recibe su primera quimioterapia

Dani Rovira ha anunciado en su cuenta de Instagram que padece cáncer. En concreto, el actor tiene linfoma de Hodgkin y este miércoles ha recibido el primer tratamiento de quimioterapia. "Por delante una larga lucha contra el 'bicho'", ha confirmado en el mensaje que ha compartido con sus seguidores.

"No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta", ha señalado el actor en la misma publicación. "Los doctores me transmiten muy buenas sensaciones", ha dicho. Sin embargo, al someterse a este tratamiento, Rovira pasa a ser persona de riesgo al coronavirus, por lo que ha señalado que extremara las medidas de precaución para evitar cualquier contagio.

Y, para terminar, Rovira ha aprovechado a lanzar un mensaje a toda la población española: "Sólo os pido que sigáis como hasta ahora. Cuidándoos los unos de los otros. Sumando solidaridad, humor y humanidad... Por mi parte, seguiremos arrimando el hombro desde casa. El humor y el amor es nuestra mejor receta".

"Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y mi compañera de vida, Clara", ha afirmado el actor, que añade que ha recibido el apoyo y el "cariño" de su familia y amigos, que lo acompañan de manera telemática.