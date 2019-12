Dave, de 'O.T.': "La discográfica no me dejó tirarme por el tobogán"

Dave sigue teniendo guardado el autógrafo que le envió Lina Morgan cuando tan solo tenía ocho años. Se lo pidió mediante una carta y un año tardó la artista en responderle. Cuando falleció, Dave lo enmarcó y fue uno de los objetos personales que se llevó a la Academia de Operación Triunfo en la edición de 2018. Todavía no entiende como pudo entrar. Confiesa en el podcast de La Información, 'La Cabina de Borja Terán', que la clave para triunfar en un casting ante Noemí Galera puede ser tener un gran repertorio y carisma.

Confiesa que "siempre tuvimos la idea de que el programa no lo veía nadie. Siempre hay miedo a que suban y nos digan se cancela". Tiene claro que en la convivencia dentro de la academia "no me arrepiento de nada pero pude haber sido un poco más serio en algunos aspectos". Durante casi 50 minutos muchas son las confesiones de este concursante de 'O.T.' a Terán. Una de ellas, por qué en su día dijo aquello de "Me cago en la falange".

Este gaditano sintió vértigo cuando salió de la Academia. No sabía qué hacer porque "me quiero tirar pero no me dejan tirarme y no el programa sino luego la discográfica". Cuenta así que fue un año de sacar solo una canción pero yo "tengo muchas cosas más". Es por eso que ha tardado en poner todas las cosas en orden y en el primer trimestre de 2020 "se verán". Y va más allá: "No me importaría ir a Eurovisión, me haría muchísima ilusión".

Reconoce que todos los concursantes de aquella edición en la que se cuestionó el festival de la canción se siguen viendo fuera de la Academia. "Somos una gran pandilla de 16 colegas que por la mañana hablamos por el Whatsapp y decimos ¿que hacemos hoy?". Juntos sobrevivieron a la cancelación de algunos de los conciertos que tenían programados sin problema porque "nosotros no somos vanidosos". Y una vez cumplido el sueño, ¿con qué sueña Dave? Estar en una gala de 'Tu cara me suena', estar en un programa de televisión...

