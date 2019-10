David Bisbal estalla contra su ex: "Elena Tablada está mintiendo sobre mi hija"

David Bisbal está harto de su ex. El cantante, que suele caracterizarse siempre por su simpatía y su discreción al hablar de asuntos privados, no puede más y ha estallado contra Elena Tablada, la madre de su hija Ella. Ha sido en declaraciones a la revista 'Diez Minutos', en las que, tras verse la cara en los juzgados, ha acusado a Tablada de "mentirosa".

En concreto, el artista almeriense asegura en la publicación que su ex miente cuando dice que no le deja subir fotos de Ella a las redes sociales. "Yo lo que le estoy diciendo es que ponga fotos de la niña siempre y cuando le tape la cara y que no la asocie a marcas comerciales, porque la única que saca beneficio es ella", indica muy indignado Bisbal, quien recalca que Tablada miente a los medios.

Y es que el conflicto viene de lejos, pues en febrero denunció a la madre de su hija para que retirara las imágenes de la menor que aparecen en su Instagram ligadas a acciones comerciales. El juez determinó que a partir de ese momento ninguno de los dos podía colgar fotos de Ella, pero Bisbal volvió a denunciar y ahora ha ganado, lo que supone que Elena tendrá que eliminar todas las fotos de la niña. La diseñadora, por su parte, no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Además, la publicación destaca los rumores de embarazo de Malú y el nuevo coche que se ha comprado Belén Esteban. En 'Semana', la Reina Letizia y la Princesa Leonor copan la portada tras su aparición estelar en el desfile militar del 12 de octubre. Además, muestra fotos en exclusiva de Victoria Federica visitando a su 'amigo' Gonzalo Caballero en el hospital tras la grave cogida que sufrió en Las Ventas.

En 'Lecturas', Kiko Jiménez da su primera entrevista tras salir de la casa de 'GH VIP', en la que abre las puertas de su casa y confiesa los miedos de su madre de que acabara como su padre en la cárcel. Además, lleva fotos exclusivas de la boda a la que asistió Belén Esteban con su marido, Miguel Marcos, el pasado fin de semana.

En 'Love', los Reyes también ocupan la portada en el desfile del 12-0, al igual que sus hijas, Leonor y Sofía, que esta semana se estrenan en los Princesa de Asturias. Igual sucede en 'Hola', que además de la exclusiva del embarazo de Marta Ortega destaca que las hijas de los soberanos fueron las estrellas del Día de la Hispanidad.