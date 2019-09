El derroche de la realeza en vacaciones: un verano de lujo gracias al erario público

El verano ya ha tocado prácticamente a su fin y son pocos los que quedan de vacaciones. La mayoría hemos vuelto ya al trabajo y los niños están a punto de empezar el colegio, y eso es algo que no solo ocurre al común de los mortales, sino también a los miembros de la realeza, que van poco a poco incorporándose a sus quehaceres.

En su caso, después de un verano bastante diferente al de la mayoría, porque sus vacaciones pasan por lugares con los que todos soñamos. Playas paradisíacas, parajes de ensueño, hoteles de lujo, servicio 24 horas... Toda una suerte de privilegios que, evidentemente, tienen un elevado coste que suele correr a cargo del erario público. Y eso es lo que convierte estos viajes en polémica.

Lo hemos visto con los duques de Sussex, Harry y Meghan, que han viajado este verano a Ibiza cogiendo varios jets privados y alojándose en una villa de lujo, algo que ha vuelto a ponerles en la picota en Reino Unido. Los británicos están bastante cabreados con la pareja por los elevados gastos que tienen y que ellos sufragan, desde su nueva casa, cuya remodelación habría costado más de 3 millones, al costoso armario de Meghan y su obsesión por la privacidad. Cada paso que dan tienen un elevado coste que paga el erario público -o sus ricas amistades-.

Tanta ha sido la polémica por estos viajes en el caso de los Sussex, que el príncipe Harry ha tenido que enfrentarse a ella y admitir que puede hacer las cosas "mejor". Según explicó este martes a los medios, viaja en aviones privados para proteger a su familia, pero asegura que durante el resto del año viaja en aerolíneas comerciales. Una forma de admitir que coger cuatro jets privados en 11 días no es lo más favorable para el medio ambiente, que es su principal cruzada.

Pero no son los únicos que pasan unas vacaciones de alto 'standing'. Su hermano William y Kate Middleton también pasaron unas vacaciones de ensueño en pleno Caribe. En concreto, estuvieron por segundo año consecutivo en la isla privada de Mustique, alojados en un resort que cuesta 30.000 euros a la semana. En su caso, estuvieron con la familia de Kate, por lo que puede que hayan sido ellos quienes hayan costeado el exclusivo viaje.

La última polémica procede de otra familia real cuyos gastos también están siempre bajo el escrutinio público. Se trata de los Reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, cuyos viajes y casas alrededor del mundo no están exentos de polémica. Así ha sucedido con sus pasadas vacaciones, las cuales según 'The Royal Insider', han tenido un coste de nada menos que 300.000 euros.

Los soberanos y sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, han pasado seis semanas en Grecia, donde tienen una exclusiva residencia en Doroufi que les costó 4 millones de euros en 2012. Al tener que desplazarse a Holanda para asistir al funeral de la tía del rey, Cristina, y luego regresar a Grecia, habrían tenido que coger 11 aviones, lo que habría elevado el gasto a esos 300.000 euros.

¿Vacaciones austeras o por todo lo alto?

La mayoría de los 'royals' tiene su residencia de verano para pasar los periodos estivales. En España, los Reyes se alojan en Marivent, su palacio mallorquín, mientras que en Reino Unido la Reina Isabel se marcha a su adorado castillo de Balmoral, en Escocia. Por su parte, la Familia Real danesa se marcha al Palacio de Gransten, que utilizan en verano, y así la mayoría de casas.

Pero, además de este gesto simbólico de pasar unos días en estas residencias reales, los 'royals' también viajan en verano, y normalmente a los mejores destinos. Por ejemplo, los de Suecia han estado en la Costa Azul. Incluso la Reina de Inglaterra ha viajado en el pasado al Caribe. Pero estos viajes a destinos idílicos a los que la mayoría de mortales no tiene acceso son bastante caros, lo que suscita las críticas del pueblo, ya que los miembros de las familias reales viven financiados por el Estado.

En este sentido se abre el debate sobre las vacaciones de la realeza. ¿Deben limitarse a sus residencias de verano, que ya tienen un coste de mantenimiento para el erario público, o salir a destinos exclusivos donde no sean molestados y estén seguros? En este sentido, cada casa real se comporta conforme a sus principios y formas de proceder. No obstante, en multitud de ocasiones se alojan en casas o residencias de amigos que se las ceden, pero los desplazamientos y, sobre todo, el dispositivo de seguridad que siempre les acompaña, sí tienen un gasto el cual puede molestar a los ciudadanos que no se pueden permitir a veces ni unos días de relax.