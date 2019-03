Así es el desconocido Robert, el único hombre dentro del clan de las Kardashian

Es el único varón que tiene el privilegio de formar parte de uno de los clanes más famosos del mundo, pero precisamente por eso quizá es el más desconocido de la mediática familia. Se trata de Robert Kardashian, el hermano de las famosas y millonarias Kim, Kendall, Kylie, Kourtney y Khloé, del cual a día de hoy apenas tenemos unas cuantas imágenes y una idea aproximada de cómo es. Un hombre, que al contrario que sus hermanas, ha preferido pasar más desapercibido. Si es que eso es posible dentro del mundo Kardashian.

Rob, como todos le llaman, acaba de cumplir 32 años y es el único hijo, y el más pequeño, del abogado de ascendencia armenia Robert Kardashian y Kris Jenner. El joven nació como todas sus hermanas en Los Ángeles y pronto vio cómo sus padres se divorciaban, ya que en los 80 rompían y Kris contraía matrimonio con el atleta Bruce Jenner, hoy Caitlyn tras pasar por un proceso de cambio de sexo. En 2003, su padre fallecía de cáncer, convirtiéndole en el único varón dentro de un universo de mujeres.

Al igual que sus hermanas y su madre, Rob se hizo conocido gracias al 'reality' protagonizado por toda la familia, 'Keeping up with the Kardashians', aunque es cierto que ha mantenido siempre un perfil más bajo que estas, si bien también ha protagonizado sus propios escándalos por asuntos amorosos. Pero en los negocios no ha tenido tanta suerte como sus hermanas.

Una vida a la sombra de sus hermanas

Robert es el único de la familia, junto con Kourtney, que ha asistido a la Universidad y ha logrado graduarse. El joven se licenció en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California, precisamente uno de los centros que está en entredicho por los sobornos de millonarios para que sus hijos accediesen a ella, como supuestamente ocurrió con la hija influencer de la actriz Lori Loughlin.

No obstante, nunca ha ejercido su profesión y ha vivido en el ojo mediático gracias a sus hermanas. El 'reality' familiar le dio visibilidad, lo que aprovechó para intentar tener una carrera como modelo y también en televisión. De hecho, en 2011 participó en la versión americana de 'Bailando con las estrellas', donde quedó en segunda posición junto a Cheryl Burke. Al año siguiente fue uno de los miembros del jurado del concurso Miss América y también participó en el programa de citas 'The Choice'.

Si bien en 2015 sufrió un duro revés, ya que tuvo que ser ingresado al diagnosticársele diabetes, enfermedad que ha provocado un cambio radical en su imagen, pues ha ganado bastante peso desde entonces, algo que ha truncado su incipiente carrera como modelo. Por ello, intentó poner en marcha algunos negocios, como su propia marca de calcetines, llamada Arthur George, con llamativos modelos que vende por 15 dólares (13,2 euros) el par. El negocio sigue en marcha, pero no es tan próspero como las firmas puestas en marcha por sus hermanas.

En cuanto a su actividad en redes, de la que también se lucran sus hermanas, Rob es mucho más escueto. Hasta el punto de que en su Instragram apenas tiene nueve fotos y la mayoría están protagonizadas por su hija Dream. Con 25.000 seguidores, no se puede decir que el joven ponga mucha atención a estos canales. No obstante, este lunes sí colgó un vídeo de su fiesta de cumpleaños, que coincidió con la celebración de San Patrick y que celebró con sus hermanas.

En el plano sentimental, Rob también ha tenido una relación que ha generado numerosos titulares. En 2016 empezó a salir con la modelo y empresaria Black Chyna, ex del rapero Tyga que a su vez había salido con su hermana Kylie. Al poco tiempo tuvieron a su única hija, la pequeña Dream, y llegaron a tener su propio 'reality', si bien en 2017 la pareja se separó de una forma muy poco amistosa. Al más puro estilo Kardashian.

A día de hoy, Rob se desvive por su pequeña, con la que comparte numerosos momentos, y sigue muy unido a sus hermanas, con las que sigue grabando capítulos para el famoso 'reality'. Esto le habría servido para acumular un patrimonio de unos 8 millones de euros, el más bajo de toda la familia, que para cualquier mortal es una cantidad impresionante.