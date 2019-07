Detienen a un hombre armado con un bate fuera de la casa de Taylor Swift

Taylor Swift ha estado a punto de vivir otro episodio de acoso por parte de un fan, aunque esta vez la Policía lo ha evitado a tiempo. Un hombre ha sido detenido en las inmediaciones de su casa de Rhode Island armado con un bate de béisbol, con unos guantes de latex y una palanca.

El suceso tuvo lugar el pasado viernes y es ahora cuando ha saltado a los medios después de que el portal estadounidense 'TMZ' lo haya desvelado en exclusiva. Según este medio, se trata de un hombre de 32 años llamado David Page Liddle, el cual fue arrestado después de que lo vieran actuar de forma "sospechosa" en un parque en el vecindario de 'Watch Hill', donde la cantante tiene una mansión.

Fueron varios vecinos los que llamaron a las autoridades alertando de que portaba una mochila con todo este material, que podría serle de utilidad para colarse en una casa y robar. Cuando llegaron los policías, Liddle intentó escapar, pero finalmente lo detuvieron.

Supuestamente, el hombre le contó a la Policía que estaba viajando por el país y que acababa de llegar de Nueva York, después de pasar por Nashville y Memphis. Su intención era ver a Taylor y pedirle que lo ayudar a encauzar su carrera musical, al ser ella una estrella.

Cuando las autoridades abrieron la mochila descubrieron que además del bate de béisbol llevaba 30 piquetas, una palanca, guantes, una linterna, un destornillador y un rastrillo. Un material que lo convirtió todavía en más sospechoso. Así, fue fichado por posesión de material destinado al robo y un arma que no es de fuego.

Por suerte, la cantante no estaba en casa cuando este hombre estuvo merodeando cerca de ella, pues de no ser así se habría llevado un buen susto. Liddle fue arrestado bajo fianza de 10.000 dólares (unos 9.000 euros) y a fecha de este martes aún seguía bajo custodia policial al no haber depositado esta cantidad.