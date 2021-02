Diego lo tiene claro: "Me quedo con el perro" tras 'La isla de las tentaciones'.

El capítulo de 'La isla de las tentaciones' del jueves pasado terminó con la hoguera de los chicos. El episodio de esta semana ha mostrado la últimaparte de esta, y ha generado revuelo por las afirmaciones de Diego tras ver a su novia tontear con el concursante italiano Simone: "Yo me quedo con el perro. Está a mi nombre".

En las primeras imágenes se ve a Lola hablando con Simone y mostrándose un poco reacia al acercamiento que este le proponía en los primeros días, a lo que Diego ha confesado: "Yo ahí veo un poco de tonteo, me ha gustado que le haya cortado el beso, tampoco me gusta que el vaya de listo, a ella no le gusta que la entren así a saco, pero luego ese rollo ahí en la piscina cuando dice que le gusta que le llame 'Bimba' no me gusta, creo que puede ir a más".

Más tarde, Diego ha tenido que ver cómo Lola lloraba con sus compañeras asegurando que lo que más le preocupaba de cortar con su pareja era no quedarse con el perro y el concursante lo tiene muy claro: "Es una chavala que llora por nada, voy a quedar de malo y de duro, pero... Yo estoy fuera de mi casa por trabajo y cuando tengo el mes de agosto voy a ver a mi familia. Ella me propone planes, pero yo también le propongo otros, es una vaga. El perro está a mi nombre, si ahora se lía con el chaval este, el perro es mío y se queda conmigo".

"Hace bien en llorar por el perro porque como haya un beso que se olvide" ha continuado diciendo el que fuera tronista de MyHyV. Sin embargo, el bombazo ha llegado cuando ha visto a su chica muy cerca de Simone asegurando que le gustaba: "No reconozco a esta chavala, no ha habido un beso, pero da igual porque se ve que esta chavala no me respeta. Ha entrado aquí diciendo que está muy enamorada de mí y mira, a mi no se me ocurre estar así con una chica. Estoy molesto, pero súper contento de haberme dado cuenta".

Diego le ha confesado a Sandra Barneda que ya no hay vuelta atrás porque se han sobrepasando los límites que se acordaron no pasar: "Es una persona muy influenciable, pero si antes de entrar aquí me dicen que en la primera hoguera voy a ver esto, meto la mano en el fuego. Era impensable que ninguno de los dos llegase a este punto y ella ha llegado en dos días".