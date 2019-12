Matamoros estalla contra GH VIP en el reencuentro con Estela: "Es una cerdada"

Se acerca la final de GH VIP y los nervios van en aumento. Con Carlos Sobera como maestro de ceremonias en plató, este martes las cinco concursantes que aún permanecen en el programa han recibido una visita muy especial. Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Diego Matamoros han acudido a la casa de Guadalix de la Sierra para saldar cuentas con Estela y aclarar el tipo de relación que les une.

El primero en reencontrarse con Estela ha sido Kiko, dispuesto a mostrarle su apoyo a la modelo. “Me alegro mucho de verte”, repetía Estela al saludarle. Tras ver las imágenes de su cuestionada relación en la casa, la modelo reconocía que “no he sido consciente de la repercusión” y que su relación solo ha sido “una amistad muy bonita”.

Sin embargo, Kiko no estaba tan seguro. “Tú también has tenido tus dudas y las sigues teniendo”, comentaba. Por su parte, Estela aclaraba que tiene “muy claro” lo que siente: “Nunca he sentido que yo le guste a Kiko”. Finalmente, la modelo afirmaba que esta visita le ha dejado “más confundida”.

Llegaba el turno de Sofía. Sus celos ante la relación de Estela y Kiko han sorprendido a la modelo, quien le ha pedido “perdón, de corazón, porque no quiero ver a una mujer así”. “No entiendo la mentira y el querer ocultar algo que al final se sabe”, le recriminaba Sofía, que se ha mostrado dolida. “No voy a confesar nada de lo que queréis que yo confiese”, contestaba Estela, dejando claro que “no pasa nada porque yo le dé un abrazo a tu novio”.

La tensión del momento era palpable. “Se ve todo, que estás en GH”, afirmaba Sofía, lanzando sus dudas sobre la modelo, que, finalmente, explotaba: “A lo mejor, estoy siendo yo más sincera que tú. Te estoy respetando muchísimo porque eres la pareja de Kiko. En otro momento te diría ‘chica, tómate una Coca Cola y luego hablamos'”.

82 días después de entrar en GH VIP, el contacto con el exterior dejaba a Estela con “un bloqueo mental increíble”. Pero no acaba ahí, faltaba aún el reencuentro con su marido. Diego Matamoros, ante las lágrimas de su esposa le dejaba claro que “no hay nada que nos va a separar”. “Ni estos putos cerdos ni nadie”, afirmaba en referencia a Kiko y Sofía, a quienes ha calificado de “sinvergüenzas”. Y no paraba ahí. También ha cargado contra el programa: “Espero que esto se lo hagáis a Adara el próximo día. Me parece una cerdada lo que habéis hecho hoy”.

Este ha sido el momento más tenso de la noche. Matamoros, indignado con la organización de GH VIP, explicaba que se había comprometido a ver a su mujer y darle ánimos, “pero no esta mierda”. “Y me voy a callar por respeto a mi mujer. Esto es una cerdada”, recalcaba.

La respuesta del programa no se hacía esperar. Carlos Sobera intervenía en directo para decir que “lo importante es que le aclare” su relación para que “por fin se arreglen las cosas”. Diego se guardaba un último dardo para Telecinco: “Me han reventado, la puta cadena entera con esto”. El presentador cortaba el encuentro y, una vez de vuelta en plató, mostraba su descontento con las palabras del marido de Estela.