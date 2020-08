El libro 'Diez negritos' de Agatha Christie se llamará ahora 'Eran diez'.

'Eran diez' es el nuevo título que aparecerá en la portada de la última edición de la obra de Agatha Christie publicada anteriormente como 'Diez pequeños negros'. La entrega estará a cargo de 'Éditions du Masque' y la decisión del cambio de nombre a este famoso libro fue tomada por el bisnieto de la autora, James Prichard.

Este no es el único cambio. El familiar de Christie aseguró a AFP que la palabra "negro", citada 74 veces en la versión original de la historia, no aparecerá en la nueva edición traducida por Gérard de Chergé. Para él, "Agatha Christie estuvo sobre todo allí para entretener y a ella no le hubiera gustado la idea de que alguien fuera lastimado por una de sus expresiones. Hoy, afortunadamente, podemos remediarlo sin traicionarlo".

Prichard insistió en declaraciones a RTL que "cuando se escribió el libro, el lenguaje era diferente y usábamos palabras que ahora se olvidan. Esta historia está basada en una popular canción infantil que ni si quiera es de Agatha Christie. Además, estoy bastante seguro de que el título original nunca se ha utilizado en los Estados Unidos y en el Reino Unido se cambió en 1980. Hoy lo cambiamos en todas partes".

No es la primera vez que sucede algo así. La plataforma de 'streaming' HBO Max tomó una medida más drástica y retiró en junio la película 'Gone With The Wind' (Lo que el viento se llevó) de su catálogo en Estados Unidos, después de que la cinta de 1939 haya sido criticada durante años por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas. El movimiento coincidió con la decisión de otras compañías como Disney, que evitó incluir en su nueva plataforma 'Song of the South' (Canción del Sur) -un filme polémico desde su estreno en 1946- o la cadena de televisión Paramount que canceló el programa de telerrealidad 'Cops' protagonizado por policías de Estados Unidos.